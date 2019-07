Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Hochzeitskorsos in Bielefeld

Bielefeld (ots) - Der Mann, der mit einem Hochzeitskorso eineVerkehrsader Bielefelds lahmlegt, muss möglicherweise nur 15 Eurozahlen - und damit genauso viel wie andere Falschparker. Das ist mitgesundem Menschenverstand nicht nachzuvollziehen. Denn diese Aktionhätte lebensgefährlich enden können. Und die Polizei ist in demBielefelder Fall offenbar machtlos, da sich kein Opfer oderGeschädigter gemeldet hat. Es ist gut, dass NRW-Innenminister HerbertReul das Thema angeht, mit härteren Strafen droht und eineInformationskampagne gestartet hat. Allein 104 Einsätze wegenHochzeitskorsos in NRW nur im April sprechen Bände. Reul hat Rechtdamit, dass Innenstädte keine Festsäle sein dürfen und sich jeder andie Regeln halten muss. Es bleibt zu hoffen, dass der vom Ministerinitiierte Aktionsplan jetzt auch Wirkung erzielt. Mit denausufernden Hochzeitskorsos bringen die Veranstalter nicht nur sichselbst, sondern auch andere Menschen in Gefahr. Ein Verwarngeld wieim Bielefelder Fall in Höhe von 15 Euro ist alles andere als eineAbschreckung - im Gegenteil.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell