Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu den Grünen in Europa

Bielefeld (ots) - Der Zeitgeist hat eine Farbe: Grün. Zumindest inDeutschland scheint das so zu sein, in der großen Mehrzahl deranderen EU-Länder allerdings nicht. Laut jüngsten Umfragen kämen diegrünen Parteien auf 57 Sitze im nächsten Europaparlament - von 751.Das sind zwar sieben Mandate mehr als 2014, aber nur 7,5 Prozent derSitze insgesamt. Und der Zuwachs basiert zum Großteil auf dem zuerwartenden guten Ergebnis in Deutschland. Es ist eine der vielenspannenden Fragen der Europawahl am 26. Mai: Wie viele der knapp 20Umfrage-Prozente werden zu echten grünen Prozentpunkten bei der Wahl?Die deutschen Grünen sind so kampagnenfähig wie keine andere Parteiund haben manchen Trend auf ihrer Seite. Mit Greta Thunberg undArtikel 13 der EU-Urheberrechtsreform mobilisieren sie die jungenWähler, die sich um das Klima und um die unendliche Verfügbarkeitvon Gratisinhalten im Internet sorgen. Keine andere Partei wirkt aufdie Mehrheit der Erstwähler glaubwürdiger. Und in ihrer Klientelführt das nicht zu Generationenkonflikten zwischen Jung und Alt. Dasssich Emmanuel Macron am Rande des EU-Gipfels im rumänischen Sibiu mitder deutschen Klima-Aktivistin Luisa Neubauer getroffen hat, ist auchals Signal an die Grünen zu verstehen. Frankreichs Staatspräsidentzeigt sich bereit, beim Klimaschutz mehrere Schritte weiter zu gehenals Angela Merkel. Und dafür fordert er als GegenleistungUnterstützung in Europa. Macron weiß, was der EU droht: einEuropäisches Parlament, in dem nur eine sehr große Koalition stabileMehrheiten garantieren kann. In Brüssel und Straßburg wird Jamaika(Schwarz-Gelb-Grün) ebenso wenig reichen wie Kenia (Schwarz-Rot-Grün)oder Deutschland (Schwarz-Rot-Gelb). Wahlweise ist die Rede vonGhana, Guyana oder Mosambik - also von Schwarz, Rot, Gelb und Grün.Vieles spricht für ein - zumindest informelles - Bündnis der vierpro-europäischen Fraktionen, die sich gegen die potenziell großeGruppe der EU-skeptischen Rechtspopulisten und Nationalkonservativenstellen. Das macht die Mehrheitsfindung schwieriger und Kompromissepolitisch teurer, fängt bei der Wahl der EU-Kommission an und hörtnicht bei der Gesetzgebung auf. Daher wird der grüne Einfluss aufeuropäischer Ebene zunehmen. Die Ökopartei wird sich teuerverkaufen, sie will mehr Klimaschutz und eine andere Agrarpolitikdurchsetzen. Was davon mit Macron und Merkel zu machen ist, wird mansehen. Zuerst müssen sich die Staats- und Regierungschefs auf einenKandidaten für die Spitze der EU-Kommission einigen, der eineMehrheit im Parlament bekommen kann. Von den Spitzenkandidaten kämedie Dänin Margrethe Vestager den Grünen am nächsten.