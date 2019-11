Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu den Grünen

Bielefeld (ots) - Leidenschaftlich haben sich die Grünen in Bielefeld ihresKurses versichert. Und Links ist die vorgegebene Richtung. Nicht wegen desDDR-Volkskammer-Ergebnisses (97,1 Prozent) für die Vorsitzende AnnalenaBaerbock, die auffällig oft von der Veränderung des »Systems« sprach. Zuweilenmusste man den Eindruck haben, dass hier eine sozialistische Revolutionausgerufen werden sollte. Eines haben die drei Tage jedenfalls deutlich gemacht:Die Grünen wollen zwar die Wähler der bürgerlichen Mitte, sie sind aber einelinke Partei. Was sich in Bielefeld vor allem auch an den Beschlüssen zurWohnungspolitik ablesen ließ. Wer bei der Vorstellung der Anträge den zumeistjungen weiblichen Delegierten aus großstädtischen Kreisverbänden genau zuhörte,vermisste die Namen der großen Wohnungskonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen. Dawar klar: Die wollen generell allen Vermietern ans Leder. Nun sind Parteitage,oder wie es bei den Grünen heißt: Bundesdelegiertenkonferenz, keineVeranstaltungen, bei denen es um jedes Detail geht. Hier hat die Ideologiefreien Lauf - auch in den Anträgen. Präsentiert haben sich die Grünen alsurbane, ökologische Linkspartei, die bald 100.000 Mitglieder haben wird. Und siebedienen ihre Klientel, die Bundesgeschäftsführer Michael Kellner mit »Reich,Wessi, Großstadt« beschrieb und gerade dieses Klischee loswerden möchte. Dummnur, dass es weitgehend der Wirklichkeit entspricht. Auch wenn die aktuelleForsa-Umfrage die Grünen erstmals seit einem halben Jahr unter 20 Prozent sieht,bleiben sie die zweitstärkste Partei. Und ihr Thema, der Klimaschutz, wird auchbleiben. Das Hochwasser in Venedig lässt kaum Zweifel daran zu, dass es aufklimatische Veränderungen zurückzuführen ist. Wenn die Wassermassen auf demMarkusplatz in der Geschichte der Lagunenstadt erst sechsmal so hoch standen wiejetzt und davon dreimal in den vergangenen 20 Jahren, dann lässt sich das nichtwegdiskutieren. Dass die Grünen den Klimaschutz zuerst als deutsche und dann alseuropäische und globale Aufgabe sehen, macht sie angreifbar. Denn Klima istkeine nationale Angelegenheit, und ihre radikalen Lösungsvorschläge lassen sichnicht in praktische Politik für ein Industrieland und einen Wohlfahrtsstaat mit82 Millionen Einwohnern umsetzen. Die Grünen müssen sich auch fragen lassen, obsie sich noch als Umweltschutz-, Naturschutz- und Tierschutzpartei begreifen.Wer die zu Recht umstrittene Windkraft derart dogmatisch fordert und verteidigt,der nimmt den Tod von Hunderten Greifvögeln und Milliarden Insekten in Kauf. Unddie Glaubwürdigkeit leidet auch, wenn einerseits der Hambacher Forst gerettet,aber andererseits der nordhessische Reinhardswald für Windkraft gerodet werdensoll. Das ist Klientelpolitik. Denn das urbane Milieu der Grünen-Wähler möchteseinen Energiebedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energieformen abdecken. Dasist in Ordnung. Aber es ist ein Unding, dass hier eine Metropolen-Elite denBewohnern des ländlichen Raums Windkraftanlagen und Stromtrassen auferlegenwill, um sich in der Stadt besser zu fühlen. Und es sind auch in erster LinieStädter, die den Wolf schützen wollen - weil sie höchstwahrscheinlich nie einemWolf begegnen werden. Auf dem Land, wo Wölfe in der Nähe von Siedlungenauftauchen, sehen das die Menschen ganz anders. Die Grünen wären gut beraten,wenn sie den Stadt-Land-Konflikt nicht weiter befeuern würden. Spätestens wennsie die Kanzlerkandidatur geklärt haben werden, wird der Kandidat oder dieKandidatin auch außerhalb der Metropolräume Wahlkampf machen müssen. Auf diePersonalfrage reagieren die Grünen noch nicht. Warum sollten sie sich schonfestlegen? Das machen die anderen Parteien ja auch nicht. Mehr scheint fürRobert Habeck zu sprechen, auch wegen seiner Regierungserfahrung alsLandesumweltminister in Schleswig-Holstein. Ob das als Qualifikation für dasKanzleramt reicht, müssen die Wähler entscheiden. Ebenso, ob sie dieses Land demRisiko einer grün-rot-roten Bundesregierung aussetzen wollen. Und dass solch einlinkes Bündnis riskant wäre, steht außer Frage.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell