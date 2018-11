Westfalen-Blatt: das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Gewalt in der Partnerschaft

Bielefeld (ots) - Gewalt in der Partnerschaft - ein Thema, dasgerne verschwiegen wird. Familienministerin Franziska Giffey (SPD)ist es zu verdanken, dass nun Schlaglicht auf die erschreckendenZahlen geworfen wird. 140.000 Anzeigen, eine mutmaßlich vierfachhöhere Dunkelziffer: Das angekündigte Aktionsprogramm erscheintdringend notwendig.Ausreichend aber sind die Hilfen noch lange nicht. Es müssen sichauch bürokratische Strukturen verändern. Frauen, die vor einemgewalttätigen Partner geflohen sind, oft dabei auch die Kindermitnehmen, stehen plötzlich ohne Geld und ohne Papiere da. Ohne Passaber können sie kein eigenes Konto eröffnen, keine Sozialhilfebeantragen und keine eigene Wohnung finden. Das Frauenhaus wird sozum Dauerobdach.Hier sollte die Ministerin nachlegen. Wie wäre es mit einerzentralen Anlaufstelle, die all diese Probleme regelt und denehemaligen Partner notfalls mit Hilfe der Polizei zur Herausgabe dernotwendigen Papiere bewegt? Viele Frauen könnten so viel schnellerden Weg zurück in die Normalität finden.Pressekontakt:Westfalen-BlattDominik RoseTelefon: 0521 585-261d.rose@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell