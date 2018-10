Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Gerry Weber

Weitere Suchergebnisse zu "Gerry Weber":

Bielefeld (ots) - Die Farbe Rot stimuliert, belebt, setzt Energienfrei. In der Mode ist sie daher beliebt - gerade in ansonsten grauenZeiten. Dagegen funktioniert Rot in der Wirtschaft als Warnsignal:Rutscht die Bilanz erst einmal in den Verlustbereich, ist es höchsteZeit, etwas zu unternehmen. Die natürliche und vernünftige Reaktionist wie im Verkehr zunächst der Tritt auf die Bremse. Das hat derVorstand von Gerry Weber mit seinem Sanierungsprogramm »Fit4Growth«getan. Offenbar war es angesichts der großen Herausforderungen fürdie Branche nicht genug. So folgten Notmaßnahmen wie der Rückzug vomSponsoring für den Tennis-Bundesligisten Blau-Weiß Halle und derVerkauf der Halle 29 in Düsseldorf. Deren Wirkung verpufft schnell.Daher startet unter dem Eindruck eines negativen Quartalsergebnissesnun ein zweites Sanierungsprogramm. Es hat den Vorzug, denGütestempel einer angesehenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zutragen. Noch wichtiger ist der Stempel von Kundinnen, die sagen:Diese Mode muss ich haben. Dem Anspruch der Haller, jünger zu werden,müssen die Taten der Designer folgen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell