Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld)zu Gaza

Bielefeld (ots) - Die Eskalation zwischen Gaza und Israel fällt in eine tiefeinnenpolitische Krise des jüdischen Staates. Nach zwei Wahlen binnen einesJahres gibt es immer noch keine klaren Mehrheitsverhältnisse in der Knesset.Vielleicht muss im März ein weiteres Mal das Parlament gewählt werden.Nachdem Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit der Regierungsbildung vorerstgescheitert ist, hat Oppositionsführer Benny Gantz nun noch acht Tage Zeit, 61der 120 Mandate auf sich zu vereinen. Seine Chancen stehen nicht so gut.Manche Beobachter hängen der Verschwörungstheorie an, wonach Netanjahu diegezielte Tötung des Dschihadisten-Führers in erster Linie angeordnet habe, umdaraus politisch Kapital zu schlagen. Fest steht: Der Premier könnte von derOperation tatsächlich profitieren. Und obendrein ist dem Fuchs so ziemlich jedestaktische Manöver zuzutrauen. Aber angesichts des Risikos, das einer solchenAktion stets innewohnt und das Netanjahu einzuschätzen weiß, scheint derVorwurf etwas überzogen.Dennoch ist die Frage berechtigt: Wem nützt die Eskalation, und wem schadet sie?Angeblich denkt Benny Gantz über eine Minderheitsregierung nach, gestützt vonden arabischen Parteien. Raketenfeuer aus Gaza und ein Waffengang derisraelischen Armee würden dieses Szenario praktisch unmöglich machen, geltendoch die arabischen Politiker den weitaus meisten Israelis per se alsStaatsfeinde. In stabilen Zeiten mit langen Waffenstillstandsphasen könnte maneine Duldung oder Unterstützung in Erwägung ziehen. Aber ganz gewiss nichtjetzt.Gantz hätte noch andere Optionen, zum Beispiel eine Einheitsregierung seinesBündnisses Blau-Weiß nur mit Netanjahus Likud - ohne arabische und ohnereligiöse Parteien als Mehrheitsbeschaffer. Doch dazu müsste er bereit sein, dieAmtszeit mit Netanjahu zu teilen und ihm für zwei Jahre den Vortritt zu lassen.So zumindest die Forderung des Amtsinhabers, dem ein Korruptionsprozess droht.Politisch herrscht in Israel in den relevanten Fragen Sicherheit, Wirtschaft undGesellschaft zu 80 Prozent Konsens. Gerade deswegen konzentriert sich der Streitauf Personen.Mit der gezielten Tötung des Terroristen sendet Netanjahu ein Signal nach Gaza.Die Warnung gilt einerseits dem Islamischen Dschihad, sich fortan bedeckt zuhalten, und andererseits der dort herrschenden Hamas, nicht die Kontrolle überdas Gebiet zu verlieren.Zu den vielen Paradoxa im Nahen Osten gehört, dass die Hamas mit Netanjahubesser leben könnte. Denn Gantz' Bereitschaft, in den Gaza-Streifeneinzumarschieren, wird als weitaus höher eingeschätzt als die Netanjahus.