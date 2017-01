Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Fußfesseln für Gefährder

Bielefeld (ots) - Gut gemeint heißt nicht gut gemacht. DieseBinsenweisheit bestätigt sich gerade wieder - diesmal beim Themaelektronische Fußfessel für terroristische Gefährder. DerGesetzentwurf, den der unter Druck stehende Justizminister HeikoMaas (SPD) erarbeiten ließ, erweist sich schon beim erstenDurchblättern als untauglich - ein klassischer Fall von Aktionismus.Fraglich ist zudem, ob Maas den richtigen Weg eingeschlagen hat.Verfassungsrechtlich wäre eine Verankerung im Aufenthaltsrecht stattim Polizeirecht wohl eher durchsetzbar. Aber das fällt in dieZuständigkeit von Innenminister Thomas de Maizère (CDU). Da gibt esalso noch jede Menge Abstimmungsbedarf. Dabei kann der Einsatz derelektronischen Fußfessel bei terroristischen Gefährdern ja sinnvollsein. Verstöße gegen Aufenthaltsbestimmungen würde dieÜberwachungszentrale dann in Echtzeit erkennen. Es bleibt allerdingsdie Frage, warum die Behörden im Fall Amri nicht viel schärfereMeldeauflagen verhängt haben. Dann hätte sich der spätereAttentäter von Berlin zumindest nicht so unfassbar unbehelligtkreuz und quer durch Deutschland bewegen können.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell