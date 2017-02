Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Führungswechsel bei Diebold Nixdorf

Weitere Suchergebnisse zu "Diebold":

Bielefeld (ots) - Durch gute wie schlechte Zeiten hat EckardHeidloff den Paderborner Geldautomatenhersteller Diebold Nixdorfgeführt, als dieser noch Wincor Nixdorf hieß. Auch die wichtigstenSchritte vor und nach der Übernahme durch den US-Konzern Diebold sindmit dem Nixdorf-Urgestein an der Spitze verhandelt worden. Jetzt, woder Vertrag wirksam wurde, der den Amerikanern die Entscheidungsmachtgibt, tritt der Chef ab und überlässt die Zukunft anderen. Heidloffhat einen guten Zeitpunkt für den Abschied gewählt. Die Projekte zurIntegration des deutschen Teilkonzerns sind auf den Weg gebracht, dieFelder zwischen der Europazentrale Paderborn und der Konzernzentralein Ohio abgesteckt. Dabei sind die Aufgaben und vor allem dieVerantwortlichkeiten so verteilt, dass tatsächlich der Eindruck einerFusion unter Gleichen statt einer Übernahme entsteht. HeidloffsNachfolger - allen voran Jürgen Wunram - müssen dies jetzt auch zumWohle der 1800 Mitarbeiter in Paderborn in tagtäglicher Arbeitbestätigen. Dass Heidloff statt eines »goldenen Handschlags« dieMillionen-Abfindung in eine Stiftung investiert, macht seinen Schrittnoch respektabler.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell