Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Frankreich

Eine Staatspräsidentin Marine Le Pen wäre dasSchlimmste, was Frankreich, Europa und Deutschland passieren könnte.Schlimmer als Donald Trump oder Wladimir Putin oder Recep TayyipErdogan. Denn Le Pen würde Frankreich, Europa und Deutschland ineiner entscheidenden historischen Situation von innen herausschwächen. Zum Glück ist ihr noch immer möglicher Wahlsieg durch denVerlauf der ersten Fernsehdiskussion der Präsidentschaftskandidatenunwahrscheinlicher geworden. Niemand kann nun sagen, er habe nichtsgeahnt. Le Pens Ausfall gegen »Madame Merkel« und ihre pauschaleVerunglimpfung der Muslime lassen keinen Zweifel an ihren Zielen.Doch wer stattdessen? François Fillon, der nach derScheinbeschäftigung seiner Frau affärengeschüttelte Konservative, hateine bemerkenswert treue Fangemeinde. Dennoch festigte der alsUnabhängiger kandidierende konservative Sozialist Emmanuel Macronseine Führungsposition. Angesichts der Alternativen ist er das Beste,was Frankreich, Europa und Deutschland in diesem Frühjahr passierenkann.