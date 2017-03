Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Frank-Walter Steinmeier

Bielefeld (ots) - Auch Frank-Walter Steinmeier hat guteRedenschreiber. Es waren zwar nicht gerade weltbewegende Worte, dienun in die Geschichte eingehen werden. Aber das war bei seinemAmtsantritt auch nicht zu erwarten. Frank-Walter Steinmeier istvielmehr auf die wesentlichen Themen eingegangen, die die Menschen inDeutschland bewegen. Ja, und er hat auch Kritisches angesprochen.Aber: Wirklich Neues oder Überraschendes war nicht dabei. Bei derVereidigung ist nochmals deutlich geworden: Wir haben einen neuenTypus von Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier ist eben nichtJoachim Gauck und ganz gewiss nicht mit einem Norbert Lammert zuvergleichen, den viele gerne an seiner Stelle gesehen hätten.Joachim Gaucks Nachfolger hat ein Plädoyer für die gelebteDemokratie gehalten, die Menschen in Deutschland aufgefordert, mitlebenszugewandtem Mut für die Demokratie zu streiten und gegen dieFaszination des Autoritären zu kämpfen. In seiner Rede durfte dasBekenntnis zu Europa genauso wenig fehlen, wie der wichtige Hinweisauf 70 Jahre Frieden in unserem Land.Applaus und Zustimmung bekommt Steinmeier sicher auch dafür, dasser den türkischen Präsidenten Erdogan zur Mäßigung aufgerufen und dieFreilassung des inhaftierten Journalisten Deniz Yücel gefordert hat.Ihn deshalb aber bereits als einen guten Bundespräsidenten zubezeichnen, wäre doch arg übertrieben. Zumal Steinmeier keine Redehätte halten dürfen, in der er nicht ausdrücklich kritisch zu ErdoganStellung bezieht. Hätte er sich nicht zur Türkei geäußert, wäre esein Fehlstart gewesen. Auf Trump, den Steinmeier zuletzt alsHass-Prediger bezeichnet hatte, ging er übrigens nicht ein.Steinmeier hat zwar in gewisser Weise Recht, aber diplomatischgeschickt war dieser Vergleich natürlich nicht.Der Neue im Schloss Bellevue geht politischer an das Amt heran.Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Dennoch fällt es schwer, denVollblutpolitiker Steinmeier als Bundespräsident wahrzunehmen. SeineAntrittsrede war inhaltlich gut, aber von der Art und Weise erinnertesie stark an eine reine politische Rede im Bundestag.Ganz anders Gauck. Der Pastor ohne Parteibuch hat nicht nurrhetorisches Talent, sondern auch das Pathos, das ihn als Präsidentbesonders gemacht hat. Mit Demut stand er wie kein anderer für seinThema Freiheit, zeigte Charisma und Menschlichkeit.Frank-Walter Steinmeier wird zwar auch als warmherzig beschrieben.Der Lipper kann es aber zu wenig rüberbringen. Er tritt in großeFußstapfen. Gauck zu kopieren, wäre falsch. Frank-Walter Steinmeiermuss seinen eigenen Weg finden. Er ist gewiss ein beliebter Politikergewesen. Ob er allerdings ein guter Bundespräsident wird, wird dieZukunft zeigen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell