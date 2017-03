Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu dem Fall Anis Amri

Bielefeld (ots) - Es ist nicht das erste Mal, dass Ralf Jäger voreiner Woche steht, in der sich sein politisches Schicksal entscheidenkönnte. Bislang hat der NRW-Innenminister jeden Skandal überstanden -von der eskalierten Hooligan-Demonstration bis zur Silvesternacht inKöln. Doch das offenkundige Versagen im Fall Anis Amri hat eineandere Dimension - weil der Anschlag das erste dschihadistischeSelbstmordattentat in Deutschland war und dabei zwölf Menschen zuTode kamen. Der tunesische Islamist, der sich nicht in Deutschlandhätte aufhalten dürfen, stand ausländerrechtlich von seiner Einreisebis zu seinem Tod unter der Kontrolle der Behörden inNordrhein-Westfalen. Die juristische Einschätzung, dass es rechtlichangeblich nicht möglich gewesen wäre, Amri zu verhaften, hat RalfJäger für sich allein. Zumal der spätere Attentäter inBaden-Württemberg sehr wohl kurzzeitig inhaftiert war. Ganz gleich,in welcher Parteienkonstellation Nordrhein-Westfalen nach derLandtagswahl regiert wird: Ralf Jäger darf nicht Innenministerbleiben.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell