Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Facebook

Bielefeld (ots) - Es wird höchste Zeit, dass Facebook und Co. zurVerantwortung gezogen werden: Entweder sie gehen härter gegenHasskommentare und Falschnachrichten vor, oder sie müssen zahlen.Wenn's nicht anders geht, gern auch in Millionenhöhe - immerhinverdienen die Netzwerke ja auch Milliarden mit ihrem Geschäft. DasInternet darf kein rechtsfreier Raum sein, ist es aber leider viel zuoft. Insofern ist der Gesetzentwurf von Bundesjustizminister HeikoMaas (SPD) uneingeschränkt zu begrüßen. Der kommt spät, aber besserspät als nie. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass es fraglichist, ob aus dem Entwurf auf der Zielgeraden der Legislaturperiodetatsächlich noch ein praktikables und trotzdem scharfes Gesetz wird.Allein die Debatte innerhalb der Bundesregierung wird zeigen, ob esdie großen Parteien ernst meinen mit ihrem Vorhaben oder ob wir esbloß mit einem Wahlkampfmanöver zu tun haben. Im letzteren Fallwürden sich SPD wie CDU/CSU ein Armutszeugnis ausstellen - und zwareines, das demokratiezersetzende Wirkung entfalten kann. Denn dieSprengkraft dessen, was im Netz an Hass, Verleumdungen,Beleidigungen, übler Nachrede und bewussten Unwahrheiten verbreitetund mehr oder weniger achselzuckend geduldet wird, ist sounübersehbar wie unerträglich. Dabei gibt es keinen Grund, dassFacebook und Co. von der Verbreiterhaftung ausgenommen sein sollten,die für eine Tageszeitung wie beispielsweise das WESTFALEN-BLATT invollem Umfang gilt. Wir müssen selbstverständlich dafür haften, wennwir straf- oder zivilrechtlich relevante Äußerungen verbreiten. Unddas - buchstäblich - zu Recht! Ebenso ist nicht ersichtlich, warumden sozialen Netzwerken eine Überprüfung eventueller Verstöße nichtzumutbar sein sollte. Wer sollte das angesichts ihrer Datensammelwutbesser können als sie? Auch der Grad der Identifikation mit denInhalten ist gegeben - gerade bei Facebook: Je stärker ein Postgeteilt wird, desto stärker sorgen die ausgeklügelten Algorithmen desInternetriesen aus dem Silicon Valley für dessen Verbreitung. Nein,Facebook ist eben keine neutrale Plattform, auch wenn Firmenchef MarkZuckerberg das seine Anwälte immer wieder behaupten lässt. DasHost-Provider-Privileg, das für rein technische Seitenbetreiber gilt,steht seinem Konzern nicht zu. Lange genug hatten die Netzwerke Zeit,die Dinge im Interesse des Gemeinwohls eigenverantwortlich zu regeln.Diese Chance haben sie verpasst. Gewiss: Facebook und Co. müssen auchweiter ihre Geschäfte machen können. Und in vielerlei Hinsicht sindund bleiben die Netzwerke ein wahrer Segen. Einen Freifahrtschein inrechtlicher Hinsicht kann das aber nicht begründen - undsteuerpolitisch übrigens auch nicht.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell