Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Facebook

Bielefeld (ots) - Die Entscheidung des Landgerichts ist keineEntscheidung in der Sache. Die Richter waren nicht bereit, denAufwand des Internet-Riesens und die Verletzung desPersönlichkeitsrechts des Flüchtlings bei einer Entscheidung übereine einstweilige Verfügung abzuwägen. Das ist angesichts dergrundlegenden Bedeutung nachvollziehbar. Der Betreiber des sozialenNetzwerks bietet seinen Nutzern eine Plattform, auf der diese ihreInhalte publizieren. Wie weit die Verantwortung des US-Unternehmensfür diese Inhalte reicht, ist gesetzlich nicht klar definiert - schongar nicht über Ländergrenzen hinweg. Facebook verbindet Nutzer undbietet ihnen eine Kommunikationsplattform. Es moderiert die Beiträgenicht, bewertet nur wenig (Nacktfilter, Jugendschutz etc.). Eineechte Zensur findet nicht statt. Wenn Nutzer also gegen Gesetzeverstoßen: Inwieweit ist Facebook verantwortlich, wie viel Aufwandmuss das Netzwerk betreiben? Diese Frage kann nicht auf die Schnellebeantwortet werden. Vielleicht noch nicht einmal in einerHauptverhandlung. Womöglich ist am Ende der Gesetzgeber gefragt.