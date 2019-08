Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Facebook

Bielefeld (ots) - Unterstellen wir einmal, dass Mark ZuckerbergFacebook vor 15 Jahren gegründet hat, um die Menschen miteinander zuverbinden und Geld zu verdienen. Die Welt sollte besser und dieDemokratie gestärkt werden. Problematisch wird es aber, wenn durchFacebook das krasse Gegenteil eingetreten ist. Vermutlich hatteZuckerberg nicht die Absicht, mit seiner Plattform einmal mit dafürverantwortlich gemacht zu werden, dass die Welt zunehmend vergiftetund verroht wird und der soziale Frieden längst gestört ist. DerFall Tönnies, der Mord an Walter Lübcke oder Angela MerkelsGesundheit sind nur drei Beispiele der jüngsten Vergangenheit, beidenen Zuckerbergs Meinungsmaschine das schlimmste Niveau derKommunikation zwischen Menschen erreicht hat. Da verflucht eineAfD-Politikerin Angela Merkels Geburt und bekommt vom AfD-ChefMeuthen später im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sogar nochZuspruch. Da wird die Hinrichtung Walter Lübckes begeistert gefeiertund zu weiteren Morden an Politikern aufgerufen. Und UnternehmerClemens Tönnies wird beschimpft, sich als Schalke-Boss schnell »zuverpissen«. Der Facebook-Effekt kennt kein Tabu. Da wird unterKlarnamen gepöbelt und beleidigt, gehetzt und verletzt, was das Zeughält. Die Plattform ist wie ein Verstärker für Emotionen, fürMeinung, für politische Ideen, für alles. Falsche Nachrichten werdenbewusst und gezielt verbreitet. Angst und Wut bringen die Menschendazu, Autokraten zu unterstützen. Selbst Wahlen, Kriege oder starkeThemen wie die Flüchtlingsdebatte oder der Tod eines Jungen amFrankfurter Bahnhof werden über Facebook benutzt, beeinflusst undmanipuliert. Ob sich daran etwas ändern wird, wenn Facebook eineneigenen Nachrichtenbereich mit lizenzierten Medien startet, mussbezweifelt werden. Das ist nur der Versuch, Facebook seriöserscheinen zu lassen. Die Lizenzpartner täten gut daran, sich nichtkaufen zu lassen. Fake-News und Manipulationen werden bleiben. Somitbleibt das Problem. Facebook ist verantwortlich für die Inhalteseiner zwei Milliarden Nutzer auf der eigenen Plattform. Vereinzeltgibt es Verfahren. Die Politik wirkt aber überwiegend hilflos undunentschlossen. Facebook muss zwar eine Strafe von fünf MilliardenUS-Dollar zahlen, die selbst für diesen Giganten trotz eines Gewinnsvon gut 2,6 Milliarden Dollar im zweiten Quartal dieses Jahres keineKleinigkeit sein dürfte. Aber bestraft wurde Facebook nicht etwawegen der Verbreiterhaftung, sondern wegenDatenschutzpflichtverletzungen. Aber immerhin ist das vielleicht einAnfang. Das langfristige Ziel muss es sein, Facebook zu »reparieren«oder ganz zu zerschlagen. Die Vormachtstellung dieser Plattform mussbeendet werden. Sonst wird die Welt weiter vergiftet und dieDemokratie droht, zerstört zu werden.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell