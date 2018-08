Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu den European Championships

Bielefeld (ots) - Superidee, und beim nächsten Mal wollen noch einpaar Sportsorten mehr rein. Bitte nicht. Es war doch in Ordnung so.Die European Championships, eine Art kontinentales Miniatur-Olympiain sieben Disziplinen und zehn Tagen, haben auch deswegen einekleine Erfolgsgeschichte geschrieben, weil dieseDrei-Städte-Veranstaltung in Berlin, Glasgow und Edinburgh sich ineinem überschaubaren Rahmen bewegte. Schwimmer und Leichtathletenbildeten den Kern. Radsportler, Ruderer, Turner, Triathleten undGolfer rundeten ab. Es war der Gegenentwurf zum Gigantismus, derdemnächst vor allem im Fußball mit 48 WM-Teilnehmern ein irrsinnigesAusmaß erreichen wird. Vielleicht ist das auch nur ein mittlerweileschwer ausrottbarer Bazillus, dass vieles immer größer und nochgrößer werden muss. Championchips-Erfinder Marc Jörg bevorzugt dieKnappheit seines Formats. Kurzer Zeitraum, vorhandene Infrastruktur- so funktioniert es am besten. Bei der TV-Quote am Sonntagstemmten sich die Leichtathleten sogar mit einigem Erfolg gegen denFußball-Supercup. Das war mal fällig und tat allen gut, die sonstim (Fernseh)-Schatten stehen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell