Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu den Europawahlen

Bielefeld (ots) - Dafür, dass wir es am Sonntag angeblich miteiner »Schicksalswahl für Europa« zu tun haben, ist der Wahlkampfdoch relativ müde verlaufen. Zumindest in Deutschland. ErnsthafteAuseinandersetzungen um die Themen, die Europa bewegen und die nurEuropa bewegen kann, suchte man zumeist vergeblich. Stattdessenwurde ziemlich oft die Angst beschworen. Doch so berechtigt dieMahnungen vor dem Erstarken nationalistischer Kräfte auch sein mögen- die Wähler hätten mehr verdient gehabt als die permanente Warnungvor dem vermeintlichen Untergang der Europäischen Union. CDU/CSU undSPD aber waren eher halbherzig bei der Sache. Obwohl die Union inManfred Weber einen der ihren zum Kommissionspräsidenten machen willund die SPD mit Justizministerin Katarina Barley eine bundesweitbekannte und populäre Spitzenpolitikerin ins Rennen schickte,verschanzten sich beide lieber im Kleinklein großkoalitionärenHickhacks. Die Union scheint regelrecht gelähmt von der Frage, wiesie den Übergang von der einen zur nächsten Kanzlerin hinbekommensoll. Vom kommunikativen Fiasko nach Rezos Youtube-Video ganz zuschweigen. Und die Sozialdemokraten zittern mittlerweile so sehrvor den Ergebnissen in Brüssel und Bremen, dass sie selbst vorden plumpsten Wahlkampftricks nicht zurückschrecken. Wie groß abermuss bitte die Not sein, wenn man das Wort »Respektrente« im Mundführt und zugleich mit Luftbuchungen hantiert, die jeden Respektvor dem Wähler vermissen lassen. Dass es auch anders, nämlichselbstbewusst und zukunftsoptimistisch geht, haben noch am ehestendie Grünen bewiesen - und zwar ganz unabhängig von der Tauglichkeitihrer Konzepte. Es genügt eben nicht, nur das zu verteidigen, was dieEU erreicht hat. Es geht darum, was die EU zu tun hat. Und dasist einiges - von einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitiküber die abgestimmte Migrationspolitik bis hin zum selbstbewusstenUmgang mit den wirtschafts- und machtpolitischen InteressenRusslands, Chinas und der USA. Ja, in diesem EU-Wahlkampf ist einegroße Chance vertan worden, weil er müde und verzagt, hasenfüßig undvon parteipolitischen Nöten dominiert geführt worden ist.Selbstverständlich ist die Bilanz der EU nicht makellos, und ihrePolitik ist nicht frei von Schwächen und Fehlern. Aber das istPolitik nie. Und immerhin hat sich die EU weder durch die Finanz-und Eurokrise noch durch den Flüchtlingszustrom und erst recht nichtdurch den Brexit aus den Angeln heben lassen. Die EU ist ganzgewiss nicht perfekt, aber sie ist eben auch nicht am Ende. Siebraucht Ihre Stimme und deshalb: Gehen Sie am Sonntag zur Wahl! Dennes ist allemal besser, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen alses bloß zu beklagen