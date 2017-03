Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Erdogans Verbalattacken

Bielefeld (ots) - Faschismusvorwürfe, Wiedereinführung derTodesstrafe, Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens: DieVerbalattacken und Drohungen aus Ankara werden immer lauter und sindkaum noch zu ertragen. Kann die Regierung Merkel da weiter sogelassen reagieren, wie sie es bisher tut? Ja, kann sie. DieStrategie der Deeskalation ist richtig. Erdogan ist im Wahlkampfmodusund fürchtet sich offenbar so sehr vor einer Niederlage beimReferendum, dass er auf Provokation setzt, um so die Stimmenrechtskonservativer Türken zu gewinnen. Alle Umfragen deuten aufein knappes Ergebnis hin. Gerade die im Ausland lebenden Türkenkönnten zum entscheidenden Faktor werden. Gleichzeitig will erso von den innertürkischen Problemen ablenken. Deutschland und dieEU brauchen die Türkei - wegen des Flüchtlingszustroms, wegen desKampfes gegen den IS und wegen ihrer strategischen Lage als Tor zumNahen Osten. Doch die Türkei ist umgekehrt auch auf Europaangewiesen, das für das Land am Bosporus der größte Exportmarkt ist.Sollte sich Erdogan am Ende wirklich von Europa abwenden, dann wärenicht Europa der Verlierer, sondern die Türkei.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell