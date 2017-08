Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Elterntaxis

Bielefeld (ots) - Es gibt tausend Gründe für das »Elterntaxi« zurSchule: Das Wetter ist schlecht, wir haben mal wieder verschlafen,der Ranzen ist heute so schwer. Und es gibt den tausendundersten,oftmals wirklich entscheidenden Grund: Wenn ich mein Kind zur Schulebringe, dann weiß ich wenigstens, dass ihm unterwegs nichts passiert.Diese Sorge wohl aller Eltern ist nachvollziehbar. Doch von dernatürlichen Sorge zur Überbehütung ist es nur ein kleiner Schritt.»Wer die Lebenslaufbahn seiner Kinder zu verpfuschen gedenkt, derräume ihnen alle Hindernisse weg«, wusste schon der schweizerischeVerleger und Motivationstrainer Emil Oesch.Was nicht heißt, dass sich alle Erstklässler ohne elterlicheBegleitung in die Tücken des Berufsverkehrs stürzen sollen. Aber wennder Schulweg nur rechtzeitig und oft genug geübt wird, wenn das Kindselbstsicher ist und sich den Weg - allein oder in der Gruppe -zutraut, dann ist die Zeit zum Loslassen gekommen. Auch deshalb, weildas Parkplatzchaos vor den Schulen oftmals das größte Risiko auf demSchulweg darstelltPressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell