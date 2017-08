Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Dobrindt und den Dieselprämien

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Bielefeld (ots) - Der Abgasskandal und die Politik - das bleibtein ganz besonderes Geflecht. Eine zentrale Rolle in der Reihe derMerkwürdigkeiten nimmt Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindtein. Dabei steht der CSU-Mann nur am Ende eines Prozesses, derüber Jahre und Parteigrenzen hinweg vor allem vom Wegschauen undDulden fragwürdiger Praktiken der Autobauer geprägt war. Diehalbherzige Aufklärung des Dieselskandals brachte Dobrindt bereitsheftige Kritik ein. Das wachsweiche Ergebnis des Diesel-Gipfelsverstärkte sie noch. Und Dobrindts marktschreierische Werbung für dieWechselprämien der Autobauer macht es nicht besser. Im Gegenteil.Vor allem bei den betroffenen Autobesitzern verfestigt sich immermehr der Eindruck, dass die Regierung - und Dobrindt am Steuer - mitder Autoindustrie weiter auf Schmusekurs fährt. Dieses Verhaltenallein mit der Bedeutung der Schlüsselbranche und ihrenhunderttausenden direkten und indirekten Arbeitsplätzen zu erklären,ist viel zu schmalspurig. Ein forcierter Fortschritt statt Stillstandaus falscher Rücksicht würde die deutschen Autoindustrie vornewegfahren lassen.