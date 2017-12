Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Diebold Nixdorf

Weitere Suchergebnisse zu "Diebold":

Bielefeld (ots) - Das wünscht man keinem Vater und keiner Mutter:Dass der eigene Arbeitgeber kurz vor dem Weihnachtsfest so insStrudeln gerät wie in diesem Jahr Diebold Nixdorf. Sicher war klar,dass das Geschäft mit Banken zu einer Zeit schwieriger wird, da diesewegen der Niedrigzinsen selbst in Schwierigkeiten stecken und neueBezahlmethoden die Nutzung von Bargeld und damit auch vonGeldautomaten einschränken. Der jetzt bekannt gewordeneUmsatzeinbruch widerspricht allerdings allen Prognosen undVersprechungen zum Zeitpunkt der Übernahme von Wincor Nixdorf durchden bisherigen US-Konkurrenten Diebold. Ob bewusst oder nicht: DenVerdacht, dass die Konzernchefs Andy Mattes und Eckard Heidloff dieFusion mit optimistischen Zahlen schönredeten, sollte man zumindesteinmal aussprechen. Dass beide schon nach so kurzer Zeit nicht mehrauf ihren Posten sind, verstärkt die Unsicherheit bei denBeschäftigten. Um ihr entgegenzuwirken, muss die Entscheidung überdie Mattes-Nachfolge gut und schnell erfolgen - in North Canton undleider nicht in Paderborn.