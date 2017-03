Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu den Deutsch-amerikanischen Handelsbeziehungen

Bielefeld (ots) - Keine Frage: Für Exportweltmeister Deutschlandsteht viel auf dem Spiel, wenn ausgerechnet die USA als größterAbnehmer mit Handelshürden drohen. Das politische Gipfeltreffen vonMerkel mit Trump besitzt deshalb herausragende Bedeutung für dieWirtschaft. Der globale Handel wird nicht zurückzudrehen sein - daswird auch US-Präsident Donald Trump nicht gelingen. Ihm aber istzuzutrauen, neue Regeln auf dem Weltmarkt zu platzieren - ganzgleich, wem diese schaden und ob sie am Ende dem eigenen Landwirklich nutzen. Kanzlerin Angela Merkel tut gut daran, sich aufalles Erdenkliche einzustellen. Das wahrscheinlichste Szenario dürfteein Poker mit Trump sein. Und dabei wird es dem US-Präsidenten wohleinmal mehr egal sein, ob er blufft oder wirklich gute Karten auf derHand hat. Beharrlichkeit ist gefragt. Es wird darum gehen, von Trumpnicht nur gehört, sondern auch verstanden zu werden, zu ihmdurchzudringen, ihn zu überzeugen. Die deutsche Autoindustrie etwabaut in den USA mehr Wagen, als sie dort verkauft. Und was diedeutschen Autos in den USA, sind auf der anderen Seite dieMilliardenumsätze von Internet- und Technologiekonzernen wie Appleund Google in der EU. Der Welthandel ist keine Einbahnstraße. Undwenn die USA die Fahrbahn verengen, werden sich andere Wege auftun.China wartet schon. Nur: Letztlich könnte das Tempo für alle geringerwerden - auch und gerade für Trumps USA.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell