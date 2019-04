Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Boris Palmer

Bielefeld (ots) - Dass sich Alexander Gauland - StichwortBoateng - melden würde, um Boris Palmer für dessen Kritik an derBahn-Werbekampagne zu danken, war leicht vorauszusehen. In derDefinition von deutsch sind sich Populismus rechts undPopulismus grün einig: Ein Mann dunkler Hautfarbe - wie kannder für die Deutsche Bahn werben? Nun, er kann. Ebenso wieeine Tochter türkischer Eltern und ein ehemaligerfinnisch-deutscher Weltmeister. Sie alle sind Deutsche, schon weilsie den deutschen Pass besitzen. Fernsehkoch Nelson Müller,Moderatorin Nazan Eckes, Rennfahrer Nico Rosberg - sie alle sindSympathieträger und mit ihrem öffentlichen Auftreten ausgewieseneIntegrationsförderer, ja Vorbilder. Wenn die Bahn solche Menschen inden Mittelpunkt ihrer Werbung stellt, ist das gut in einerZeit, in der Ausgrenzung und Hetze, längst nicht mehr nur imInternet, die Spaltung der Gesellschaft betreiben. Dass der GrüneBoris Palmer sich zum Stichwort- und Alibigeber dieser Leutemacht, ist eine Schande. Er ist kein Vorbild. Sein »ich wurdefalsch verstanden« hilft nicht mehr.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell