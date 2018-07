Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Betriebsrenten

Bielefeld (ots) - Die Verpflichtung für die Bezieher vonBetriebsrenten, bei der Auszahlung einen Teil als Beiträge an dieKranken- und Pflegeversicherung abzuführen, ist eine doppelteUngerechtigkeit. Zum einen wurden die Beiträge schon einmal in derAnsparphase aus dem damaligen Einkommen geleistet. Zum anderen zahlenBezieher der normalen gesetzlichen Altersrente wie alle Arbeitnehmernur den halben Satz; die übrigen 50 Prozent, die früher derArbeitgeber übernahm, zahlt nun die Rentenversicherung. Nur bei derBetriebsrente ist der volle Satz fällig. Zusätzlich muss dieFreigrenze von allen, die knapp darüber liegen und dennoch voll zurKasse gebeten werden, als weitere Ungerechtigkeit empfunden werden.Und warum das Ganze? Für die Regierung Gerhard Schröders war es dieeinfachste Möglichkeit, die Löcher bei den Krankenkassen zu füllen.Das alte Prinzip: Der Zweck heiligt die Mittel. Es wird Zeit, dassdie Ungerechtigkeiten beseitigt werden. Der Reformvorschlag derCDU/CSU-Mittelstandsvereinigung macht dies nur zum Teil. Aber er wäreein großer Schritt in die richtige Richtung.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell