Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Bertelsmann und die Rapper

Bielefeld (ots) - Der Bertelsmann-Konzern hat die Reißleinegezogen. Die Entscheidung, sich von den Skandal-Rappern zu trennen,ist in der Gütersloher Zentrale gefallen. Dort hat man auf höhereroder höchster Ebene verstanden, dass Bertelsmann kein Geld mitjudenfeindlichen Inhalten verdienen darf. Und zwar nicht eineneinzigen Euro. Von »Hilfestellung« aus Gütersloh für die Berliner BMGwar gestern die Rede.Und diese Unterstützung dürfte auch fortan nötig sein. Denn dieEinlassungen des BMG-Chefs Hartwig Masuch klingen nicht so, als hätteer den Kern des Skandals schon verstanden. Wer antisemitischeTextzeilen singt, kann nicht von sich behaupten, kein Antisemit zusein. Masuch sollte also aufhören, Kollegah und Farid Bang zuverteidigen.Verwunderlich ist, dass noch keine Staatsanwaltschaft wegen desVerdachts auf Volksverhetzung ermittelt. Wenn Zeilen wie »Machewieder mal 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molotow«, die nur wie einAufruf zum Anschlag auf Synagogen verstanden werden können, diesenStraftatbestand nicht erfüllen, was denn dann?