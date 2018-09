Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Bertelsmann

Bielefeld (ots) - Afrika und der Mittlere Osten standen bishernicht unbedingt im Fokus von Bertelsmann. Was Akquisitionen betrifft,so sind die Gütersloher stattdessen seit einigen Jahren vor allem inden USA, Brasilien, China und Indien unterwegs. Da überrascht dieneue Partnerschaft mit einem marokkanischen Familienunternehmen -allerdings nur auf den ersten Blick. Zum einen ist die Saham-Gruppeschon seit 2004 im französischsprachigen Raum Partner von Arvato CRM,der Callcenter-Sparte von Bertelsmann. Zum anderen ist dasUnternehmen den Angaben zufolge »gut kapitalisiert« - was so vielheißt wie: Die Marokkaner verfügen über genug Geld, damit dasGemeinschaftsunternehmen die notwendigen Investitionen in neueTechnologien ohne Überweisungen aus der Bertelsmann-Konzernkassetätigen kann. Und nicht zuletzt fällt der Beschluss für das Jointventure in eine Zeit, in der die europäische Wirtschaft Afrika geradeneu entdeckt. Damit entfällt das wichtigste Argument für den von RabeAnfang des Jahres favorisierten Verkauf. Die Mitarbeiter - immerhinjeder dritte bei Bertelsmann - werden die neue Entwicklung begrüßen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell