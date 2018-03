Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Bertelsmann

Bielefeld (ots) - Die Bertelsmann-Kritik an unfairenWettbewerbsbedingungen im Medienbereich fällt ziemlich hart aus. ZuRecht! Natürlich gibt es gute Gründe, den Mediensektor etwa imKartellrecht anders zu behandeln als Autohersteller oderWürstchenproduzenten. Schließlich haben Zeitungen, Zeitschriften,Radio- und Fernsehsender in Demokratien eine wichtigeInformationsaufgabe und Kontrollfunktion. Diese kann aber nurfunktionieren, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen.Beim Kampf um Werbeeinnahmen konkurriert Bertelsmann mitinternationalen Konzernen wie Facebook, Google, Twitter,Musikstream-Diensten, Netflix und anderen. Deren Geschäftsmodellebasieren zum Teil auf einem laxen Umgang mit Daten. Zudem nochwerden Steuern da bezahlt, wo sie niedrig sind - nicht dort, wo dieGewinne anfallen. Die EU könnte dies verhindern, wenn sie einig wäre.Was Datenschutz - etwa die Platzierung von Cookies auf Nutzer-PC- betrifft, so darf die E-Privacy-Verordnung in Europa Bezahlmodellefür journalistische Arbeit nicht unmöglich machen. GeistigesEigentum ist genauso schützenswert wie ein technisches Patent.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell