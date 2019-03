Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Bayer

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bielefeld (ots) - Wissenschaftler können sehr lange über einThema diskutieren. Selbst wenn 90 Prozent einer Meinung sind: Immerfindet sich irgendwo jemand, der eine stark abweichende Auffassungvertritt. Ähnlich verhält es sich zwar mit Juristen. Für sie abergilt: Irgendwann muss eine Entscheidung fallen, mit der dann alleanderen leben müssen. Die Gesundheitsrisiken durch Glyphosat sindso ein Thema, bei dem die Meinungen seit vielen Jahrenauseinandergehen. Es wäre also fahrlässig, von Wirtschaftsleuten zuerwarten, dass sie genau beurteilen können, wie wahrscheinlichkrebserregend das weltweit meistverkaufte Unkrautvernichtungsmittelist. Was das Bayer-Management 2018 in Leverkusen aber hätteeinschätzen können, ist die Gefahr, die mit der Übernahme vonMonsanto verbunden war. Die Verfahren in den USA waren lange imGange. Und Beispiele dafür, dass Geschworene dort eher schnellerund oft gegen Unternehmen entscheiden, gab es zuhauf. Weil dasManagement das einfach zur Seite schob, ist der Börsenwert von Bayerjetzt niedriger als der Kaufpreis für Monsanto.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell