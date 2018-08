Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu den Auswirkungen der neuen Iran-Sanktionen auf die Wirtschaft

Bielefeld (ots) - Donald Trump schwingt die große Sanktionskeule -und tausende Unternehmen kuschen vor dem US-Präsidenten und ziehensich aus dem Iran zurück. Allerdings notgedrungen! Natürlich kann manden deutschen oder europäischen Managern keinen Vorwurf machen. Siealle würden am liebsten überall auf der Welt Geschäfte machen.Niemand aber möchte sein meist deutlich größeres US-Engagementriskieren, nur um weiter im Iran mitzumischen. Das könnte einUnternehmen im schlimmsten Fall in die Pleite führen. Und was tut diePolitik? Wenig bis nichts. Die EU hat ein Abwehrgesetz beschlossen,damit europäische Unternehmen nicht unter US-Sanktionen leidenmüssen. Brüssel, so die Theorie, will für Kosten und Verlustegeradestehen. In der Praxis dürfte das Gesetz eher symbolischer Natursein. Wer sich als Unternehmer darauf verlässt, ist verlassen.Verlierer der rigorosen Trump-Politik sind aber nicht nur europäischeUnternehmen. Auch das iranische Volk wird die Folgen zu spürenbekommen. Viele Menschen dort sehen für sich keine Zukunft mehr inihrer Heimat. Es ist beängstigend, welche Macht ein Mann allein hat.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell