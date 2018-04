Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Antisemitismus in Deutschland

Bielefeld (ots) - Brennende Flaggen mit dem jüdischen Davidstern,erniedrigte jüdische Schüler auf dem Pausenhof, Gürtelschläge gegeneinen Israeli auf offener Straße. Das ist nicht Berlin 1938, das istBerlin 2018. Und das ist eine Schande.Die Hauptstadt und andere deutsche Großstädte sind für Menschen,die sich als Juden im öffentlichen Raum zu erkennen geben, zugefährlichen Orten geworden. Was muss eigentlich noch passieren, bisunser Staat, also Politik und Behörden, endlich aufwacht? Muss erst,wie gerade in Paris geschehen, eine alte jüdische Frau, die denHolocaust überlebt hat, in ihrer Wohnung ermordet werden?Politiker sagen, was sie immer sagen: »Wir lassen es nicht zu...«und »Wir nehmen es nicht hin...«. Doch, genau das tun sie: Sie lassenes zu, und sie nehmen es hin. Weil sie nicht in der Lage oder nichtwillens sind, den Judenhass von Muslimen so zu bekämpfen wie denJudenhass von Rechtsextremen.Josef Schuster ist ein besonnener Mann. Als Präsident desZentralrats der Juden wägt er seine Worte. Wenn er sagt, dass »keinMensch als Antisemit geboren« werde, dann wählt er einen moderatenTon. Aber auch Schuster weiß: In weiten Teilen der muslimischen Weltwird der Antisemitismus nach der Geburt mit der Muttermilchaufgesogen. Und in dieser muslimischen Welt bewegt sich mittlerweileauch Deutschland - weil der muslimische Bevölkerungsanteil durchGeburtenrate und Zuwanderung steigt.Wenn Integration, wie auch immer man das definiert, in unsererGesellschaft gelingen und kein bloßes Wunschdenken sein soll, dannist der Lackmustest dafür ganz einfach zu bestehen oder eben nicht zubestehen: Integriert ist nur, wer den Holocaust als Teil derdeutschen Vergangenheit und die daraus resultierende Verantwortungfür jüdisches Leben und für den Staat Israel akzeptiert. Wer dasnicht tut, sollte sich ein anderes Land suchen oder in ein anderesLand gebracht werden. Das zu fordern und durchzusetzen, trauen wiruns nicht.Staat und Gesellschaft haben der verbreiteten Aggressivität undGewaltbereitschaft muslimischer Männer und sogar Kinder nichtsentgegenzusetzen. In Kitas und Schulen werden Übergriffe verheimlichtoder banalisiert, um keinen Ärger mit den Eltern und den zumeistpolitisierten oder weltanschaulichen Trägern der Einrichtungen zubekommen.Was der Angriff auf zwei junge Männer mit jüdischer Kopfbedeckungmitten in Berlin mit dem »Echo« für die Rapper Kollegah und FaridBang zu tun hat? Ihre Musik liefert ganz generell den Nährboden fürAngriffe auf Juden. Und deswegen ist die Stellungnahme derPlattenfirma BMG (Bertelsmann Music Group) von gestern nicht nur eineEnttäuschung, sondern ein Skandal. Dass der offensichtliche Judenhasszweier Vertragspartner mit »künstlerischer Freiheit« verteidigt wird,hätte man dem Gütersloher Medienkonzern in dieser lapidaren Artnicht zugetraut.Allein die Tatsache, dass die Bertelsmann-Zentrale dieFormulierung der Verlautbarung (in englischer Sprache) den Vertreternihrer Musiksparte überlässt, zeugt nicht von Einsicht. Es wirkt wieder Versuch, die unschöne Angelegenheit bei der Musiktochter zubelassen. Dann darf man sich in Gütersloh aber auch nicht darüberwundern, dass die BMG-Mitteilung die Lage nicht verbessert hat. ImGegenteil: Die Sätze machen die Sache schlimmer.»Ohne Zweifel hätten manche Zeilen des Rap-Albums viele Menschentief verletzt. Auf der anderen Seite seien viele Menschen nicht sosehr verletzt worden, so dass das Album vergangenes Jahr eines dermeistverkauften in Deutschland gewesen sei«, heißt es in derÜbersetzung des Statements. Um dieser Logik zu folgen: Rechtfertigenalso die Verkaufszahlen die anti-jüdischen Texte?Bertelsmann steht wegen der Verbindung zu den Rappern massiv inder Kritik, und zwar als Gesamtkonzern. Wenn sich die MusiktochterBMG nicht zügig von Kollegah und Farid Bang trennt, steht dieGlaubwürdigkeit auf dem Spiel - vor allem in Hinblick auf daszivilgesellschaftliche Engagement der Bertelsmann-Stiftung.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell