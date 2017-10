Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Air Berlin

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Bielefeld (ots) - Air Berlin, Alitalia und die britische Monarch:Die drei Pleiten großer Fluggesellschaften binnen kurzer Zeit sinddas unübersehbare Zeichen, dass am europäischen Himmel längst nichtmehr für alle Airlines Platz ist. Die Wachstumsbranche befindet sichtrotz eines Passagierrekords in einem tiefgreifenden Wandel. DieKonsolidierung hat mit dem seit Jahren währenden Aufwind derBilligflieger gewaltig an Tempo gewonnen - und jetzt prominenteVerlierer hervorgebracht. Doch ein Ende des hart umkämpften Ringensum die besten Plätze ist damit längst noch nicht in Sicht. DieLufthansa als Europas Primus, dem der irische Billiganbieter Ryanairdiese Position streitig machen will, hat sich mit der Übernahme vonAir Berlin für den knallharten Wettbewerb weiter in Stellunggebracht. In Europa - mit fast einer Milliarde Passagiere pro Jahrder zweitwichtigste Luftverkehrskontinent der Welt - buhlen mehr als40 Anbieter um die Gunst der Fluggäste. Den mit 911 MillionenPassagieren nur unwesentlich kleineren nordamerikanischen Marktdominieren vier US-Airlines. Eine relativ komfortable Situation. Imhiesigen Luftraum indes wird das Hauen und Stechen weitergehen.Deshalb auch dürften Preiserhöhungen bei Flugtickets infolge der dreiAirline-Pleiten nur von kurzer Dauer sein. Vor allem dieBilligflieger, deren Preise im Sommer ein Rekordtief erreicht haben,setzen immer mehr Flugzeuge ein. In der Branche wird damit gerechnet,dass in den nächsten fünf Jahren 600 zusätzliche Maschinen überEuropas Wolken unterwegs sind - heute sind es 5100. Weil die neuenJets im Schnitt mehr Sitzplätze bieten als die alten, wird sogar miteinem um 25 Prozent größeren Angebot gerechnet. Dabei soll dieNachfrage nur halb so stark wachsen. Weiterer Preisdruck ist damitvorgezeichnet - zumindest solange die Billigairlines noch genügendPersonal bei relativ geringer Bezahlung finden. Die Lufthansa wappnetsich für diesen Wettbewerb - vor allem mit ihrer Tochter Eurowings,die noch der teuerste der Billigflieger ist. Und auch mit niedrigerenKosten. Manch Mitarbeiter, der von Air Berlin wechselt, mussGehaltseinbußen hinnehmen. Aber immerhin ist für den Großteil derAktivitäten und Belegschaft der einst so stolzen deutschen Nummer 2noch eine Lösung gefunden worden. Auch wenn es bei der Einigung mitdem Billigflieger Easyjet erst in letzter Minute geschah. So gesehenhat sich der Überbrückungskredit von 150 Millionen für ein relativgeordnetes Abwickeln gelohnt. Auch für den Staat: die Rückzahlungdes Geldes plus zehn Prozent Zinsen gilt angesichts der bei denTeilverkäufen von Air Berlin erzielten Erlöse als sicher. Und dassdie einst staatliche Lufthansa zu den Gewinnern gehört, war vonAnfang an ein willkommener Effekt.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell