Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Air Berlin

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Bielefeld (ots) - Überraschend kommt die Insolvenz der einststolzen Nummer zwei der deutschen Luftfahrtbranche wahrlich nicht.Dass Air Berlin nicht in der Lage ist, ohne fremde Hilfe undSchuldenschnitt den Turbulenzen zu entkommen und aus den roten Zahlenzu fliegen, zeichnete sich in den vergangenen Monaten und Jahrenimmer deutlicher ab. Auch der Zeitpunkt der Pleite überraschthöchstens auf den ersten Blick. Faktisch ist er taktisch kluggewählt. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl ist kaum eine Regierungin der Lage, das Hilfegesuch eines so öffentlichkeitswirksamenUnternehmens auszuschlagen. An den Aufschrei wegen Flugausfällendaheimgebliebener Urlauber oder im Ausland festsitzender Touristenmögen vor allem Regierungspolitiker gar nicht denken... Vielleichtaber steckt hinter alledem auch ein abgestimmter Plan - so wie es derirische Billigfliger-Konkurrent Ryanair vermutet. Die deutschenFluggesellschaften Lufthansa und Tuifly liebäugeln seit Monaten miteiner Teilübernahme von Air Berlin oder einer Verschmelzung vonAktivitäten. Die Ultimativsituation - Rettung oder Absturz - könntediesen Vorhaben neuen Schub verleihen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell