Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu dem AfD-Wahlprogramm

Bielefeld (ots) - Viel Symbolpolitik und einschlagzeilenträchtiger Paukenschlag: Mehr hat dieser Entwurf einesAfD-Wahlprogramms nicht zu bieten. Was bitte genau soll daran dieAlternative für Deutschland sein? Um es konkret zu machen: Wer eine»Minuszuwanderung von über 200 000 Menschen pro Jahr« fordert, mussauch sagen, wie das gehen soll. Das haben die AfD-Spitzen gesterntrotz mehrfacher Nachfragen nicht getan. Ob Frauke Petry, JörgMeuthen und Albrecht Glaser sich nicht erklären konnten oder es nichtwollten, ist dabei nebensächlich. Gerade eine Partei, die in allemanders sein will als die politische Konkurrenz und diese gernabwertend als »Alt-Parteien« tituliert, sollte klare Konzepteliefern. So muss sich die AfD den Vorwurf gefallen lassen, dass esihr nur darum geht, sich für den heraufziehenden Bundestagswahlkampfein Alleinstellungsmerkmal zu sichern: Maximalforderungen in SachenFlüchtlingspolitik als unverwechselbarer Markenkern. Der Kurs führtdabei hart rechts, das Kopftuch allein gilt schon als Zeichen allesBösen. Petry, Meuthen und Co. rechnen offenkundig ganz kühl damit,dass ohnehin keiner damit rechnet, dass dieses Programm jemalsWirklichkeit wird. Und auf dieser Grundlage lässt sich alles fordern- auf dass von Ausbürgerungen über die Abschaffung derReligionsfreiheit bis hin zum Ende des gesetzlichenRenteneintrittsalters für jeden etwas dabei sein möge. Bürgerlich istdas nicht, gutbürgerlich schon gar nicht. Mit so einem Wahlprogrammdürfte es der AfD schwerfallen, ihre Wählerbasis zu verbreitern.Andererseits ist diese längst breit genug, um auch im Wahljahr 2017einige Erfolge erzielen zu können - inklusive des lange angestrebtenEinzugs in den Bundestag. Zwar sind Umfragen keine Wahlergebnisse,doch kann sich die AfD durchaus Hoffnungen machen, im Herbst sogardie drittstärkste Kraft im Parlament zu werden. Noch immer lebt diePartei fast ausschließlich vom Protest und von der Wut. Hier nimmtauch das gestern wieder verbreitete Märchen von der »kleinen,machtvollen politischen Oligarchie« eine Anleihe. DieAuseinandersetzung mit der AfD macht das alles jedoch nur umsoschwerer. Den Mühen der politischen Ebene und dem ernsthaften Streitin der Sache ist die AfD bisher noch immer erfolgreich ausgewichen.Zwar mag die Partei in allen Landesparlamenten, in denen sie sitzt,isoliert sein - die politische Landschaft und das gesellschaftlicheKlima in unserer Republik hat sie trotzdem einschneidend verändert.Genau das wird die AfD auch weiter versuchen - auch ohne einstimmiges, durchdachtes und auch durchgerechnetes Wahlprogramm. Undwomöglich werden ihre potenziellen Wähler und Sympathisanten diesauch gar nicht vermissen. Es müssen schwere Zeiten sein, wenn Politikso einfach wird.