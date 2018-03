Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Abschiebungen

Bielefeld (ots) - An diesen Worten wird sich der künftigeBundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) messen lassen müssen: Erhat schnellere Abschiebungen versprochen, besonders von Straftäternund Gefährdern unter den Asylbewerbern. Deshalb will er nach seinemAmtsantritt mit allen Mitarbeitern nachgeordneter Behörden sprechen.Klingt gut, reicht aber nicht. Denn dass Straftäter und Gefährdernicht konsequent abgeschoben werden, liegt nicht an den kommunalenAusländerämtern oder den Landesinnenministerien, sondern häufiger anden Herkunftsländern. Sie erkennen abgelehnte Asylbewerber nichtals ihre Staatsbürger an, oder sie stellen ihnen keine Papiere aus.Dazu kommen organisatorische Hemmnisse: Manche Länder schreibenDeutschland vor, wie viele abgelehnte Flüchtlinge in einem Flugzeugsitzen dürfen und bis zu welcher Tageszeit die Maschine gelandetsein muss. Es ist einfach, sich aus Bayern als Law-and-order-Mannzu Wort zu melden. Realpolitik in Berlin ist etwas anderes. Seehofermuss jetzt liefern - auch wegen der bayerischen Landtagswahlen imOktober.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell