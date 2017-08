Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu 25 Jahre nach Lichtenhagen

Bielefeld (ots) - Noch heute lösen die Bilder ausRostock-Lichtenhagen weit mehr als nur Beklommenheit aus. Zu sehen,wie sich unterschwellige Angst in Hass verwandelt. Zu sehen, wie Hasszu Feuer wird. 25 Jahre ist es her, dass Anwohner - und später auchNeonazis - das Wohnheim angegriffen und sogar angezündet haben. DieÜbelkeit bleibt.Nicht nur, weil diese Tat für eine demokratische Gesellschaftquälend schwer zu ertragen ist. Sondern auch, weil der Nährboden fürsolche Exzesse noch immer nicht erschöpft ist.Denn Abgrenzung - wirtschaftlich, politisch, letztlichgesellschaftlich - scheint Alltag geworden zu sein. Der Grund istauch heute noch der gleiche: Angst. Davor, abgehängt zu sein. Von»denen da oben« vergessen zu werden. Vor dem vermeintlich Fremden.Doch Angst ist der schlechteste aller Ratgeber - selbst in Zeiten desallgegenwärtigen Terrors. Denn sie führt zu Hass. Und Hass ist Feuerim Kopf. Darum müssen wir als Gesellschaft alles dafür tun, um nacheinem weiteren Vierteljahrhundert nicht wieder fassungslos dazustehenund zu spüren, wie die Bilder und die Übelkeit von uns Besitzergreifen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell