Westfalen-Blatt: Volksverhetzung: Anzeige gegen Rapper und BMG-Chef

Bielefeld (ots) - Den Rappern Kollegah und Farid Bang droht einVerfahren wegen Volksverhetzung. Gestern hat ein Mann aus Hamburg beider Polizei Gütersloh Strafanzeige gegen die Musiker und denVorstandschef der Bertelsmann-Tochter BMG, Hartwig Masuch, gestellt.Das berichtet das Bielefelder "Westfalen-Blatt" (Mittwochsausgabe).Kollegah und Farid Bang hatten am 12. April den Musikpreis "Echo"gewonnen und stehen wegen als antisemitisch kritisierter Texte in derKritik. Auf öffentlichen Druck ließ die Bertelsmann Music Group (BMG)mit Sitz in Berlin die Zusammenarbeit mit den Rappern »ruhen«.Gestern erklärte BMG die Beziehung gegenüber dem "Westfalen-Blatt"für "beendet". In der Stellungnahme der Plattenfirma heißt es: "BMGhält alle geäußerten Vorwürfe gegen Hartwig Masuch für unbegründet.BMG hat die Zusammenarbeit mit den Künstlern Kollegah und Farid Bangbeendet. Bertelsmann distanziert sich von jeder Form vonAntisemitismus und Diskriminierung."Derzeit überprüft der Staatsschutz in Bielefeld die amBertelsmann-Konzernsitz in Gütersloh gestellte Anzeige. Polizei undStaatsanwaltschaft in Berlin erklärten gegenüber der Zeitung, dassdort keine Anzeigen gegen Masuch oder die Rapper vorlägen.Prof. Dr. Christoph Gusy, Staatsrechtler an der UniversitätBielefeld, kann sich derweil nicht vorstellen, dass es zu einerAnklage wegen Volksverhetzung kommt: "Paragraph 130 Strafgesetzbuchist eine Vorschrift zum Schutz des öffentlichen Friedens, das heißtzur Vermeidung von Unruhen oder gewaltsamen Auseinandersetzungenzwischen Teilen der Bevölkerung. Diese sollen nicht hervorgerufenwerden durch Meinungsäußerungen herabsetzender Art. Bei denSongtexten neige ich zwar zur Herabsetzung. Aber eine Gefährdung desöffentlichen Friedens sehe ich nicht."Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell