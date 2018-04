Westfalen-Blatt: Umstrittenes Gomringer-Gedicht jetzt auf Hausfassade in Bielefeld

Bielefeld (ots) - Von der Wand der BerlinerAlice-Salomon-Hochschule muss das Gedicht »Avenidas« desbolivianisch-schweizerischen Schriftstellers Eugen Gomringerverschwinden, weil es angeblich »sexistisch« ist. Imostwestfälischen Bielefeld ist es seit Mittwoch im öffentlichen Raumzu sehen. Wie das in Bielefeld erscheinende WESTFALEN-BLATTberichtet, wird das Gedicht derzeit an der Fassade eines Wohnhausesan der Dorotheenstraße in Bielefeld aufgemalt.Für Marcus und Helen Knauf, die das Gedicht an die Hausfassadeanbringen lassen, ist »Avenidas« einfach nur schöne Poesie. Es seienacht Zeilen, die das Leben besingen. Für das Ehepaar Knauf ist dieArgumentation der Hochschule nicht nachvollziehbar: »So ein Gedichtzu problematisieren, lenkt von den wahren Problemen ab«, sagt Prof.Dr. Helen Knauf. Für ihren Mann sei es auch ein Statement für dieFreiheit der Kunst und Wissenschaft, es an die Wand des eigenenHauses malen zu lassen, berichtet das WESTFALEN-BLATT weiter. »Es istein für den öffentlichen Raum schönes Gedicht, besonders geeignet,weil es so einfach ist.« Zeitlos sei es außerdem, denn die Stimmung,die Gomringer festgehalten habe, könne man auch heute nochnachvollziehen. »Und das macht gute und große Kunst aus.«Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell