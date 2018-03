Westfalen-Blatt: Überfall in Köln: Polizei prüft Parallelen zu Taten früherer Terroristen

Bielefeld (ots) - Nach dem Überfall auf einen Geldboten am Samstagbei IKEA in Köln prüft die Polizei mögliche Zusammenhänge mitRaubüberfällen, die den drei untergetauchten früheren RAF-MitgliedernErnst-Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette zur Lastgelegt werden. "Wir sind in dieser Sache mit der Kölner Polizei ineinem engen Austausch", bestätigte eine Sprecherin desLandeskriminalamts Niedersachsen dem WESTFALEN-BLATT. Details könnesie nicht nennen. Das LKA ermittelt federführend gegen die dreiEx-Terroristen. Sie sollen zwischen 2011 und 2016 Geldboten in Celle,Stade, Elmshorn, Osnabrück, Northeim und Hildesheim ausgeraubt undetwa 380.000 Euro erbeutet haben. In drei Fällen kauften sie dieFluchtwagen in Ostwestfalen. Zu ihrem Nachtatverhalten gehörte es,die Fluchtwagen anzuzünden, was auch die Täter in Köln taten. FürHinweise zur Ergreifung der drei Gesuchten sind 80.000 Euro Belohnungausgesetzt.Pressekontakt:Westfalen-BlattChristian AlthoffRedaktion NRWTelefon: 0521 - 585254Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell