Westfalen-Blatt: Tauber bedauert Lindner-Vergleich

Bielefeld (ots) - CDU-Generalsekretär Peter Tauber bedauert dieArt des Angriffs auf den FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Dasberichtet das Bielefelder "Westfalen-Blatt" (Donnerstagsausgabe).Angesprochen auf den kürzlich von ihm angestellten VergleichLindners mit dem AfD-Vize Alexander Gauland räumte Tauber am Randeeiner Veranstaltung in Paderborn ein, über das Ziel hinaus geschossenzu sein. »Ich würde das heute mit etwas Abstand anders formulieren.«Lindners Aussagen zur Lage der Republik seien aber nicht so weitentfernt von dem, was die AfD sage. Tauber sagte: »Ich habe Lindnernicht persönlich angegriffen und nicht in der Ehre gekränkt.«