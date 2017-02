Bielefeld (ots) - Lehrern, die das aktuelle Geschehen in derTürkei kritisch besprechen oder die Armenien-Resolution behandeln,droht die Aufnahme in eine Schwarze Liste. Das befürchtet jedenfallsdie Gewerkschaft GEW, die nach eigenen Angaben Hinweise hat, dassSchüler Lehrer mit türkeikritischen Äußerungen fotografieren und ansnächste Konsulat melden sollen. Wäre dieser Verdacht im Zusammenhangmit einem anderen Land aufgekommen - man hätte ihn als absurd undFake News abgetan. Doch Recep Tayyip Erdogans Verhalten in denvergangenen Monaten lässt leider nichts mehr unmöglich erscheinen.Wer 100.000 Lehrer, Richter, Staatsanwälte, Wissenschaftler undJournalisten mit oft dubiosen Vorwürfen einsperrt, wer Imame inDeutschland Landsleute bespitzeln lässt - dem traut man auch zu, dasser unliebsame Deutsche ins Visier nimmt. Dass die Generalkonsulatedem NRW-Schulministerium jetzt wahrheitsgemäß Auskunft geben, mussman anzweifeln. Aufklären ließe sich die Affäre wohl nur, wenn mehrTeilnehmer der Konsulatstreffen den Mut hätten, zu reden.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell