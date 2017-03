Westfalen-Blatt: zu Rainer Wendt

Bielefeld (ots) - Der Mann, der in Interviews und jüngst in seinemBuch »Deutschland in Gefahr« ständig den Staat am Abgrund sieht,steht selbst vor einem. Und diesmal kann Rainer Wendt keinen von den»viel zu vielen Fremden«, keinen »langzeitarbeitslosen Politiker« undkeinen »salbadernden Gutmenschen« verantwortlich machen. Für denSchlamassel, in dem er jetzt steckt, ist er - wenn auch nichtausschließlich - selbst verantwortlich. Er täte sich und denPolizisten im Land einen guten Dienst, wenn er möglichst baldzurückträte. Law-and-Order-Mann Wendt kennt sich aus mit deutschenSprichwörtern. Zum Beispiel mit diesem: Wer einmal lügt, dem glaubtman nicht. Wendt hat schon einmal gelogen, als er zunächst bestritt,sowohl vom Land Nordrhein-Westfalen als auch von seiner Gewerkschaftbezahlt worden zu sein. Gearbeitet hat er aber seit zehn Jahrenausschließlich für die Polizeigewerkschaft. Immerhin will er darauskeinen persönlichen Vorteil gezogen haben: Insgesamt habe er nur 4400Euro erhalten - das Monatsgehalt eines Hauptkommissars. So noch vorwenigen Tagen seine Aussage. Doch jetzt stellt sich allmählichheraus, dass er jedes Jahr zusätzlich 77.000 Euro erhalten hat -50.000 allein für seine Tätigkeit im Aufsichtsrat des KölnerVersicherungskonzerns Axa. Den Job verschwieg Wendt nicht nur jetzt,da er schon im Zentrum der öffentlichen Kritik stand, sondern auchfrüher - obwohl er ihn bei seinem Dienstherrn unbedingt hätteanzeigen müssen. Dienstrechtliche Konsequenzen sind daher schon aufden Weg gebracht. Sozialarbeiter, die ihren Einfluss missbrauchen.Umweltschützer, die die Natur beschädigen. Und natürlich auchPolizisten, die gegen Gesetze verstoßen, obwohl sie ständig Recht undOrdnung predigen, werden richtigerweise mit schärferen Maßstäbengemessen als andere. Politiker aber dürfen da nicht stehenbleiben.Ihre Aufgabe ist es, über den Einzelfall hinaus Regelungen zutreffen, die Interessenkonflikte und Bereicherungen auf Kosten desSteuerzahlers ausschließen. Wie sich herausstellt, verfahren einzelneBundesländer unterschiedlich. Nordrhein-Westfalen scheint auf denersten Blick eine der großzügigsten Regelungen zu haben. EinGewerkschaftsführer, der teils noch vom Staat bezahlt wird, mit demer gleichzeitig zum Beispiel Tarifgespräche führt: Das geht garnicht. Das wäre selbst dann falsch, wenn nicht - wie in diesem Fall -zwei Gewerkschaften konkurrierten: Wendts Polizeigewerkschaft, dieTeil des Beamtenbundes ist, und die dem DGB angehörende Gewerkschaftder Polizei. Unangenehm für Ralf Jäger (SPD): Die Regelung wurde wohlvon seinem Vorgänger Ingo Wolf (FDP) eingeführt, aber er trägt alsamtierender NRW-Innenminister heute die Verantwortung - nach derAnzeige eines Linken-Politikers vielleicht sogar vor Gericht.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell