Westfalen-Blatt: ein Pro und Contra zum EuGH-Urteil in Sachen Abschiebungen

Bielefeld (ots) - Pro: Wenn in Deutschland in einem Jahr mehrErstanträge auf Asyl gestellt werden als insgesamt Flüchtlinge in dieEU eingereist sind, dann kann etwas nicht stimmen. Für das, was nichtstimmt, gibt es einen Begriff: Sekundärmigration. Das bedeutet in derPraxis, dass sich bereits in einem EU-Staat registrierte Asylbewerberinnerhalb der EU das Land, in dem sie gemeldet sein undSozialleistungen erhalten wollen, aussuchen können. Wer das nichtglaubt, sollte sich in den Flixbus von Stockholm nach Köln setzen.Der kurze Abschnitt von Lübeck nach Hamburg genügt völlig. In derWeltstadt leert sich der Bus sichtbar. Da auch Skandinavien nichtmehr so aufnahmebereit ist wie vor Jahren, ist Deutschland mehr dennje Ziel Nummer eins. Der Europäische Gerichtshof steht wegen seinerAuslegung der Sozialgesetzgebung oft in der Kritik. SeineEntscheidungen haben zum Brexit-Votum beigetragen. Hoffentlich hatman in Luxemburg daraus gelernt.Contra: Das Urteil des EuGH, das die Rückschiebung vonAsylbewerbern in EU-Staaten deutlich erleichtert, ist juristischkorrekt. Schließlich bezieht es sich auf einen gültigenStaatsvertrag. Sein Ziel, das Umherreisen von Flüchtlingen auf derSuche nach den besten Lebensbedingungen zu verhindern, istverständlich. Der Fehler liegt in der Grundlage für das Urteil, demDublin-Abkommen. Ob über Land oder auf See: Flüchtlinge, die nachDeutschland kommen, müssen fast immer andere Länder durchqueren.Diese tragen seit Jahren den weitaus größten Teil der Last.Verständlich, dass einige die Hände heben - mit der Folge, dass dieBedingungen in vielen Lagern Süd- und Südosteuropas unmenschlichgeworden sind. Es gäbe einen Weg, keinen Staat übermäßig zu belasten.Doch dann müssten sich die Regierungen der EU auf ein Quotensystemeinigen. So bleibt als Alternative nur, den Einzelfall zu sehen undin krassen Fällen Menschlichkeit walten zu lassen.