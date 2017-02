Westfalen-Blatt: zu Peugeot/Opel

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

Bielefeld (ots) - Mut hat er, der Löwe, das Firmenzeichen vonPeugeot. Schließlich wird er bei einem Kauf von Opel nicht nur dessenProduktion, sondern auch die Überkapazitäten und womöglich dieSchulden übernehmen. Eigentlich wollte die europäische GM-Tochter dasvergangene Jahr mit schwarzen Zahlen abschließen. Doch es wurde zum17. Mal in Folge ein Verlust. Begründet werden die 241 MillionenEuro, die diesmal auf der Minus-Seite stehen, mit den erstenAuswirkungen der Brexit-Entscheidung auf die britische TochterVauxhall. Sicher steht es einem Löwen gut zu Gesicht, in der erstenReihe zu stehen. Eine Übernahme würde den Konzern in Europa hinterVolkswagen auf Rang 2 hieven. Doch mit Marktmacht alleine ist nochnichts gewonnen. Die Aussicht, mit Opel an der Seite bei denZulieferern niedrigere Preise auszuhandeln, dürfte schnell an Grenzenstoßen. Davon darf man ausgehen, zumal General Motors das mitSicherheit auch schon probiert hat. Die Patente, von denen nunvielfach die Rede ist, dürften vielleicht beim chinesischenMiteigentümer Dongfeng auf Interesse stoßen. Tatsächlich macht derfranzösische Löwe im Land des Drachen sogar mehr Umsatz als auf demHeimatmarkt. Doch um in den Genuss von Know-how zu kommen, muss mannicht fusionieren. Kooperationen zwischen PSA und Opel gibt es schonseit einigen Jahren. Während die Suche nach dem möglichen Gewinnerauch unter dem Eindruck früherer Übernahmen, die wie von Chryslerdurch Daimler auch mal gescheitert sind, offen ist, kann die Fragenach einem Verlierer klar beantwortet werden. In Rüsselsheim,Eisenach und Kaiserslautern greift die Angst bereits um sich. Dennwenn Peugeot in der neuen Konstellation nicht mehr Autos verkaufenkann, wird der Konzern Überkapazitäten abbauen müssen. Und da sindbei einem Unternehmen, das sich zum Teil in französischemStaatsbesitz befindet, natürlich die heimischen Standorte geschützt.Das gilt übrigens unabhängig vom Datum der Präsidentenwahl undunabhängig davon, wer das Amt übernehmen wird. Da konnten dieOpelianer bei einem Eigentümer, der seinen Sitz auf einem anderenKontinent hat, trotz allem vielleicht sogar mehr Geduld und Rücksichterwarten. Autos produziert Peugeot seit 1891, Opel seit 1898.Gegründet wurden die Unternehmen schon 80 bzw. 40 Jahre vorher. Dasses sie überhaupt noch gibt, beweist eine große Wandlungs- undInnovationsfähigkeit. Diese werden sie auch unter einem gemeinsamenFirmendach brauchen. Die Herausforderungen durch neue Antriebe, neueFahrtechniken und neue Märkte sind gewaltig. Neue Wettbewerber wieGoogle und Apple bewegen sich sehr leichtfüßig und mit einem Kapitalim Rücken, das man auch als Nummer 2 in Europa sehr, sehr ernstnehmen muss.