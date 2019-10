Bielefeld (ots) - Der Bielefelder Nahrungsmittelhersteller Dr.Oetker hat am Freitag den Verdacht zurückgewiesen, auf seinerTiefkühl-Pizza Salami der Firma Wilke einzusetzen. Wie vorher bekanntwurde, soll Wurst des im nordhessischen Twistetal-Berndorf ansässigenUnternehmens mutmaßlich im Zusammenhang mit zwei Todesfällen durchKeime stehen."Wir haben seit 2014 keine Geschäftsbeziehung mehr zu der FirmaWilke«, sagte Unternehmenssprecher Dr. Jörg Schillinger dem inBielefeld erscheinenden "Westfalen-Blatt« (online). Der Verdacht waraufgekommen, weil eine Repräsentantin der Firma Wilke in einem wohlim Sommer 2018 entstandenden Video über das Unternehmen behauptet,Produkte von Wilke seien beispielsweise auf Pizzen von Dr. Oetker zufinden.Nach Angaben Schillingers gab es bis 2014 Lieferungen vonWilke-Wurst an den Pizzahersteller Schwan's. Als der US-Konzern 2009seine europäischen Tochterfirmen verkaufte, übernahm Oetker dieProduktion bei Leyland in Großbritannien. Die Geschäftsbeziehung vonSchwan's zu Wilke blieb Schillinger zufolge noch bis 2014 bestehen.Der Name der Schwan's Pizza wurde auf Dr. Oetker umgestellt, diePizza selbst aber weiterhin nur in Großbritannien verkauft. "Seit2014 bis heute gibt es überhaupt keine Geschäftsbeziehung zwischenOetker und Wilke mehr", betonte Schillinger.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell