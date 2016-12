Bielefeld (ots) - Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomiteesder deutschen Katholiken (ZdK), hat die Deutschen aufgerufen, sichwieder stärker auf das Christentum zu besinnen. Im Interview mit demBielefelder WESTFALEN-BLATT (Weihnachtsausgabe) sagte der 64-Jährige:"Bevor wir über die Islamisierung Deutschlands lamentieren, solltenwir uns lieber fragen, was noch christlich ist in unserem Land.Füllen wir also die Kirchen, anstatt über volle Moscheen zu jammern."Zugleich nahm Sternberg alle Christen in die Pflicht: "Wer dieserReligion folgen will, ist zum Dienst an der Gesellschaft, am Staat,an der Politik - auf jeden Fall am Nächsten aufgerufen." Dabei müsseauch im Umgang mit Flüchtlingen das Grundgesetz als unverrückbareRichtschnur gelten. "Nicht die Würde des Deutschen ist unantastbar,sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn man Artikel 1unserer Verfassung ernst nimmt, dann ist derjenige, der fremd anmeinen Toren steht - wie es die Bibel sagt - wie ein Einheimischer zubetrachten."Der ZdK-Präsident machte mit Blick auf den Terroranschlag aufeinen Berliner Weihnachtsmarkt Anfang dieser Woche und andere vonFlüchtlingen begangene Straftaten deutlich: "Alle diese Taten sindschrecklich, wie jedes andere Verbrechen eines Flüchtlings oder einesEinheimischen." Zugleich warnte Sternberg vor voreiligen Schlüssen:"Wir müssen die Taten und die Menschen, die sie begangen haben,einzeln anschauen. Mit Pauschalurteilen ist niemandem geholfen."Als schlimmes Alarmzeichen bewertete es der ZdK-Präsident, dassChristen die weltweit am stärksten verfolgte Religionsgemeinschaftsind. "Die Lage für Christen im Nahen Osten, in Syrien, im Irak undim Sudan ist dramatisch." Das könne aber nicht heißen, dass wir beiMenschen, die vor Mord und Totschlag zu uns geflohen sind, ersteinmal fragen, wer ist Christ, wer Moslem oder wessen Glauben sonst.Das Krisenjahr 2016 könne auch eine Chance bieten: "Wenn man in denAbgrund blickt, besinnt man sich auf das Wesentliche. Vielleichtbietet Weihnachten Gelegenheit zu solcher Besinnung."Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell