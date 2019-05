Westfalen-Blatt: Lügde: Opfer mussten andere Kinder sexuell missbrauchen

Bielefeld (ots) - Im Missbrauchsfall Lügde hat dieErmittlungskommission ihre Akten samt Abschlussbericht an dieStaatsanwaltschaft Detmold übergeben. Darin wird demHauptbeschuldigten Andreas V. aus Lügde nachWESTFALEN-BLATT-Informationen der Missbrauch von 28 Opfern zur Lastgelegt. Sein Komplize Mario S. aus Steinheim soll 18 Opfermissbraucht haben. Die Taten der beiden Männer reichten denErmittlungen zufolge bis zur Vergewaltigung kleiner Kinder. Aus derAkte ergibt sich außerdem, dass missbrauchte Kinder auf demCampingplatz gezwungen worden sein sollen, an anderen Kindernschwerste Sexualstraftaten vorzunehmen. Sie sollen dabei von AndreasV. dirigiert worden sein, der die Taten aufgenommen haben soll.Erste Missbrauchstaten an einem Mädchen soll der Hauptbeschuldigtebereits in den 90er Jahren begangen haben, sie können aber wegenVerjährung nicht mehr verfolgt werden. Auf Grundlage derErmittlungsakte wird die Staatsanwaltschaft Detmold voraussichtlichin dieser Woche erste Anklagen erheben. Parallel ermittelt die EK"Eichwald" weiter.Pressekontakt:Westfalen-BlattChristian AlthoffTelefon: 0521 585-261c.althoff@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell