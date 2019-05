Westfalen-Blatt: ein Leitartikel zum Missbrauchsfall Lügde

Bielefeld (ots) - Es ist soweit: Die SPD-Landtagsfraktion will diePolizeipannen im Missbrauchsfall Lügde mit einem parlamentarischenUntersuchungsausschuss aufarbeiten. Wohlgemerkt: nur diePolizeipannen. Das mögliche Versagen des Jugendamts Lippe soll nichtThema im U-Ausschuss werden - schließlich steht die KreisverwaltungLippe unter Leitung des SPD-Landrats Dr. Axel Lehmann, und den möchteman wohl nicht in Erklärungsnot bringen. Zwar war in erster Linie dasniedersächsische Jugendamt des Kreises Hameln-Pyrmont zuständig. Dochsollte, nachdem die Pflegetochter des Hauptbeschuldigten seit zweiJahren auf dem Campingplatz in NRW lebte, das Jugendamt Lippe imOktober 2018 die Zuständigkeit übernehmen - so wie es dieVorschriften vorsehen. Doch das Verfahren zog sich, und nichtsgeschah. Aber das interessiert die SPD nicht. Sie hat sichvorgenommen, Innenminister Herbert Reul (CDU) über den Fall Lügdestolpern zu lassen. Die Aussichten, dass das klappen wird, sindallerdings schlecht. Von allen Vorwürfen, die die Sozialdemokraten inden vergangenen Monaten zusammengekratzt haben, ist einer übriggeblieben: Reul habe den Fall zwei, drei Wochen zu spät von derPolizei Lippe an die größere Polizeibehörde Bielefeld übergeben,meint die SPD. Aber was hätte eine schnellere Übernahme durchBielefeld gebracht? 155 CDs und DVDs waren bereits verschwunden,Kinder von ungeschulten Polizisten befragt, die Akten schlechtgeführt. Klar: Die Missstände wären zwei, drei Wochen eher beendetworden. Aber reicht das, um den Rücktritt des Ministers zu fordern?Zumal der Polizeichef der Behörde Lippe damals selbstbewusst erklärthatte, man könne in dem Fall alleine ermitteln und brauche keineHilfe. SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty verstieg sich gestern sogarzu der Aussage, Reul habe bisher »keinen Beitrag zur Aufklärung«geleistet. Keinen Beitrag? Reul hat einen Sonderermittler nachDetmold geschickt, der dort die größten Fehler dokumentierte und nachDüsseldorf meldete, wo der Minister die Informationen umgehend an dieInnenpolitiker der Opposition weitergab. In welchem anderenErmittlungsverfahren hat es jemals lange vor einem Prozess einesolche Transparenz gegeben wie in diesem Fall? In keinem! HerbertReul hat im Fall Lügde eher zu viel getan als zu wenig. So wurde inseinem Ministerium ernsthaft überlegt, ob man nicht alle Parzellendes Campingplatzes durchsuchen solle. Bis jemandem auffiel, dassweder das Polizeigesetz noch die Strafprozessordnung die Grundlagedafür hergeben. Reul hat den Kampf gegen Kindesmissbrauch undKinderpornokonsumenten eben zu seinem Kampf gemacht. Und er wird sichbestimmt nicht von einem Untersuchungsausschuss aufhalten lassen.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell