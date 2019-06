Westfalen-Blatt: ein Leitartikel zum Kirchentag in Dortmund

Bielefeld (ots) - Was für ein Vertrauen? Das Motto des 37.Evangelischen Kirchentages, der am Sonntag zu Ende ging, ließ sichohne weiteres als zynische Frage verstehen. Was für ein Vertrauensoll ich noch haben, wenn die Welt sowieso vor dem Abgrund steht? Wasfür ein Vertrauen soll ich noch haben, wenn es auf allen Kontinentenderzeit brodelt? Was für ein Vertrauen soll ich haben, wennPopulismus und extremistisches Gedankengut auf einmal den politischenDiskurs zu bestimmen scheint? Es war eben jenes düstere Bild, dasauch Heribert Prantl, früher einmal an der Spitze der »SüddeutschenZeitung«, in einem Vortrag mit dem Titel »Ängstigt euch nicht« vormehreren Tausend Gästen in der Dortmunder Westfalenhalle hielt. Eswar ein Marsch durch das Kabinett des Schreckens: von Trump undanderen Populisten über das Artensterben bis hin zur Klimakrise. ImVorfeld waren die Kirchentagsmacher mehrfach harsch für die expliziteNicht-Einladung von AfD-Funktionären zu Podiumsdiskussionenkritisiert worden. Kirchentagspräsident Hans Leyendecker hatte diesePräsidiumsentscheidung vehement verteidigt, hatte sich mehrfach mitder Frage konfrontiert gesehen, ob man der Partei so nicht dieSelbstinszenierung in der Opferrolle darböte. Zum Schluss wurde esdem ehemaligen Investigativ-Journalisten zu bunt - bei der täglichenPressekonferenz verweigerte er den Kommentar auf eine erneuteJournalistenfrage mit AfD-Bezug. Man kann es strategisch für falschhalten, eine Partei (und damit ihre Anhänger) so deutlichauszuschließen. Man kann sagen: Es ist notwendig, weiter mit allen zusprechen, niemanden zu verprellen. Man kann aber auch sagen: Einepolitische Strömung, deren Erfolg vor allem auf den diffusen Ängstenin der Bevölkerung fußt, passt nicht auf einen Kirchentag. Denn hiergeht es darum, in einer scheinbar aussichtslosen Lage Hoffnung zuschöpfen. Hier ist nicht der Ort, um Augen und Ohren vor der Realitätzu verschließen und Probleme einfach ignorieren zu wollen. Oft genughat man den Kirchen in der Vergangenheit vorgeworfen, keine klarenPositionen zu beziehen. Hier haben das zumindest die Verantwortlichendes Kirchentages getan - und sind konsequent geblieben. Am Ende gabes für Prantl stehende Ovationen: Mit einer Mischung aus biblischenZitaten und Verweisen auf Beispiele wie die Klimaaktivistin GretaThunberg hatte er es offenbar geschafft, trotz aller ZukunftsängsteHoffnungen zu schüren. Was dort in der Westfalenhalle passierte,dürfte sich wohl auf den gesamten Kirchentag übertragen lassen. Esist eine Veranstaltung, von der Menschen etwas mitnehmen wollen. Imbesten Fall neuen Mut, das eigene Leben und die gesellschaftlichenProbleme anzupacken.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell