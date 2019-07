Westfalen-Blatt: ein Leitartikel zum Kampf gegen Rechts

Bielefeld (ots) - Es ist beschämend, widerlich und scheinheiligzugleich. Nur sieben Wochen nach dem Mord an Walter Lübckemarschieren Rechtsradikale durch Kassel. Ausgerechnet dort. Sichernicht zufällig am 75. Jahrestag des Hitler-Attentats. Ausgerechnetdie, die den Hass schüren, die die Hinrichtung Lübckes im Internetgefeiert und weitere Morde angekündigt haben, wenden sich nach derenAngaben gegen »Pressehetze und Verbotsirrsinn«. Ein Trick, damit dieDemonstration nicht verboten werden konnte. Die Partei »Die Rechte«wehrt sich damit gegen die in ihren Augen gezielte politischeInstrumentalisierung des Mordes an dem CDU-Politiker. Man möchteschreien. Umso wichtiger, dass viele Menschen eine Haltung haben unddiese auch zeigen. 10.000 Menschen in Kassel und Umgebung sindempört, aber friedlich auf die Straße gegangen. Ihre Botschaft: DerMord an Walter Lübcke war eben keine Ausnahme eines Einzeltäters.Vereinzelte Demonstrationen wie die in Kassel oder auch in Halle inSachsen-Anhalt an diesem Wochenende sind eben keine Veranstaltungenvon irgendwelchen »verstrahlten« Randgruppen. Nein, Deutschland hatein Problem mit rechtsextremen Terror. Der Mord an Walter Lübcke mussuns mahnen. Es darf nicht erst ein Mensch sterben müssen. Nirgendwo.In Kassel hat es nicht funktioniert. Morddrohungen gegen WalterLübcke von Rechtsextremen sind offenbar nicht so ernst genommenworden, wie es hätte sein müssen. Nun ist er tot. HessensMinisterpräsident Volker Bouffier hat Recht, dass der politischmotivierte Mord an Walter Lübcke zeigt, wie wichtig Zivilcourage undder Kampf gegen Hass und Hetze heute nach wie vor sind. Richtig istauch, dass der Tod Lübckes eine Zäsur ist, weil er mitten ins Herzder Demokratie ziele, wie Bundesaußenminister Heiko Maas sagt. Anganz Deutschland, und dazu gehört auch die AfD, wendete sichBundeskanzlerin Angela Merkel. Anlässlich des 20. Juli würden uns dieWiderstandskämpfer mahnen, Rechtsextremismus, Antisemitismus undRassismus in all ihren Erscheinungsformen entschiedenentgegenzutreten. Und die AfD? Rechtsradikale haben in der Parteilängst eine »Heimat« gefunden. Deren Vorsitzender Meuthen rief denrechtsnationalen »Flügel« auf, sich absolut trennscharf von jedemExtremismus abzugrenzen. Den ernstzunehmenden und auch glaubwürdigenEinsatz gegen Rechtsextreme in den eigenen Reihen bleibt die AfDweiterhin schuldig. In schlechter Erinnerung im Zusammenhang mit demMord von Kassel ist, dass ein AfD-Abgeordneter während des Gedenkensan den verstorbenen Walter Lübcke im bayerischen Landtag einfachsitzen geblieben ist. Das sagt alles. Bis heute haben wir von der AfDnicht viel gehört zum Mord an Walter Lübcke. Zufall?Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell