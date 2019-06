Westfalen-Blatt: ein Leitartikel zum Fall Lübcke

Bielefeld (ots) - Wer ein Muster sehen will, muss nicht langesuchen. Ein anderer Neonazi soll Stephan Ernst den Kontakt zummutmaßlichen Waffenlieferanten verschafft haben. Von dem Mann ausBorgentreich im Kreis Höxter soll Ernst dann die Mordwaffe bekommenhaben. Ob dieser Mann auch einen rechtsextremen Hintergrund hat, istnoch unbekannt. Der Vermittler jedoch soll Mitglied der KasselerNeonazi-Szene und bereits 2006 im Zusammenhang mit dem Mord vernommenworden sein, der sich später als eine der NSU-Taten herausstellte.Wenn sich das alles bestätigt, muss es immer noch nicht heißen, dassder NSU durch Stephan Ernst quasi weiterexistiert. Kassel ist klein,da kennen sich auch die Neonazis untereinander. Aber schon dieseersten nachvollzogenen Verbindungen im Mordfall Walter Lübckebestätigen, dass sich das Ausleuchten lohnt. Und lassen zudem weitereZusammenhänge erahnen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagteam Donnerstag, er halte den Rechtsextremismus »im Moment« für»brandgefährlich«. Der Gefährlichkeit kann man ohne Weitereszustimmen, über die zeitliche Einschränkung lässt sich streiten. ImSommer vergangenen Jahres bezifferte die Bundesregierung die Zahl derTodesopfer durch rechtsextrem motivierte Gewalttaten seit derWiedervereinigung auf etwa 80. Zählungen von Medien undPrivatinitiativen kommen auf das Doppelte und mehr. Schon diekleinere Zahl ist aber erschreckend genug. »Bei der Bekämpfung desRechtsextremismus gibt es sicher noch Verbesserungsbedarf«, hatteSeehofer am Mittwochabend im ARD-Fernsehen eingeräumt. »Ich möchtejetzt nicht behaupten, dass alles Menschenmögliche getan wurde.« Daswürde man ihm dann auch nicht glauben - obwohl die Ermittlungen imFall Lübcke weiter erfreulich erfolgreich zu verlaufen scheinen. DerVerfassungsschutz stuft 24.100 Personen in Deutschland alsrechtsextremistisch ein, davon gelten 12.700 als gewaltbereit. Esgibt also viel zu tun. Und es wäre auch keine Überraschung, wenn dieErmittler im Fall Lübcke auf weitere Bekannte stoßen würden. Dass dieBehörden dabei alle Möglichkeiten nutzen können, sollteselbstverständlich sein - ist es aber nicht, denn ein Teil der Aktenaus dem NSU-Verfahren ist unter Verschluss. Wie sagte dazu derfrühere SPD-Chef Sigmar Gabriel: »Wer auf solche Gedanken kommt, mussnicht ganz bei Trost sein.« In der Tat sollten frühere Beschlüsse imLicht der neuen Erkenntnisse aufgehoben werden. Es gilt jetzt,dranzubleiben und so viel über rechtsextreme Strukturen offenzulegenwie irgend möglich. Das ist - leider buchstäblich - eine Frage vonLeben und Tod.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell