Westfalen-Blatt: ein Leitartikel zu Gerry Weber

Bielefeld (ots) - Der 16. Juli 2019 markiert einen Einschnitt inder fast 46-jährigen Geschichte der Haller Gerry Weber AG. Er kommtzwar nicht mehr unerwartet. Sogar der vollständige Ausstieg derGründerfamilien Weber und Hardieck hat sich zuletzt immer stärkerabgezeichnet. Trotzdem ist die angekündigte Übernahme durchInvestmentfonds eine Zäsur. Gerhard Weber hat vor einiger Zeit eigeneFehler und damit letztlich ein Mitverschulden an der Insolvenzeingeräumt. Das ist ihm, der früher auch seinen Beitrag zumphänomenalen Aufstieg des Haller Modekonzerns stets hervorgehobenhat, gewiss nicht leicht gefallen. Doch die großen Veränderungen,denen nicht nur die Gerry Weber AG, sondern die gesamte Brancheunterworfen ist, fordern neue Antworten. Das haben Gerhard und RalfWeber zu spät erkannt und zu lange an der Wachstumsstrategiefestgehalten. Freilich verabschieden sich mit der geplanten Übernahmedurch zwei Investmentfonds und andere bisherige Kreditgeber nicht nurdie Gründerfamilien aus dem Konzern. Zu den früherenHauptversammlungen kamen immer auch Heerscharen von Kleinaktionären.Viele haben von damals guten Dividenden profitiert. Aber nicht allewaren lange genug engagiert, damit dies den jetzigen Verlustausgleicht. Mit Blick auf die private Altersvorsorge bestätigt dieEntwicklung wieder einmal die Mahnung, sich nicht zu sehr an eineAktie zu binden. Die Börse ist, auch wenn sie manchmal über längereZeit diesen Eindruck erweckt, keine Einbahnstraße, in der es nuraufwärts geht. Für die Belegschaft begann der Marsch durchs Tal derTränen schon viel früher. Auf Restrukturierungen mit Personalabbauund Filialschließungen folgte statt des Wiederaufstiegs zu alterGröße die Insolvenz. Umso höher ist den Mitarbeitern anzurechnen,dass sie nicht die Flügel hängen ließen, sondern auch das neueSanierungsprogramm mittrugen. Dass das überhaupt gelingen konnte, istdas Verdienst des neuen Vorstandstrios um Johannes Ehling, FlorianFrank und Urun Gursu. Offenbar genießen sie in starkem Maße dasVertrauen der Belegschaft. Dass sie zudem erklärtermaßen auch dasVertrauen der neuen Investoren genießen, ist ein Fundament, auf demdie Gerry Weber AG nach dem voraussichtlichen Abschluss der Insolvenzim November aufbauen kann. Für den Konzern spricht weiter, dass dieInvestoren schon Erfahrung gesammelt haben, auch in der Branche. Dasses dort nicht nur aufwärts ging, unterstreicht, wie groß die Problemein der Modeindustrie sind. Das Unternehmen und seine Marken GerryWeber, Taifun und Samoon sind auch ohne die Tochterfirma Hallhuberund nach dem geplanten Verkauf des Logistikzentrums im Haller RavennaPark stark genug für den Neuanfang.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell